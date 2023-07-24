動保團體倡議成功　印尼「托莫洪極限市場」停賣貓狗肉

經過當地動保團體與全球名人多年來的施壓與倡議下，印尼蘇拉威西島（Sulawesi）一處過去以販售貓、狗肉而聲名狼藉的動物市場終於在21日停止該市場的貓狗屠宰與交易。

托莫洪極限市場以販售野味聞名全球

《美聯社》報道，動物保護組織「國際人道協會（HSI）」21日發布聲明指出，蘇拉威西島的托莫洪極限市場（Tomohon Extreme Market）是印尼第一個讓步並停止買賣貓肉、狗肉的市場。21日起將永久結束貓狗的屠宰和交易。據了解，印尼是世界上少數允許販售貓、狗肉的國家之一。托莫洪極限市場以販售蝙蝠、老鼠、蛇與猴子其他爬蟲類動物等野味聞名全球。HSI聲明指出，市場中僅存的6個貓、狗肉攤商簽署了一份停售協議，托莫洪市市長也簽署了法令，禁止這個市場未來進行此類交易。HSI表示，他們將從屠宰場供應商手中拯救所有剩餘的貓狗，並將它們帶到庇護所。

托莫洪市官員羅林（Edwin Roring）表示，「我們希望托莫洪能夠完全擺脫貓、狗肉交易」。當局認為，減少托莫洪民眾消費貓、狗肉的方法是停止在市場上販售。羅林也敦促民眾食用更衛生且不會引起狂犬病的肉類，例如豬肉、牛肉和雞肉。HSI資料顯示，由於北蘇拉威西省（North Sulawesi）的米納哈薩人（Minahasa）有吃狗肉的習慣，每年有超過13萬條活體和屠宰的犬隻在當地市集被買賣。而托莫洪極限市場因為毆打、絞殺且用火燒活體動物毛皮等殘酷宰殺動物的手段，過去以來一直受到動保人士批評。

2018年，好萊塢明星卡麥蓉狄亞茲（Cameron Diaz）、艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）等90多位名人曾連署呼籲印尼總統佐科威（Joko Widodo）下令禁止買賣貓、狗肉，停止殘忍行為。連署信中指出，如果印尼加入其他早已禁止此殘忍買賣行為的亞洲國家行列，將受到「全球讚揚」，得以洗脫印尼的污名。印尼中爪哇省的卡蘭安雅縣（Karanganyar）於2019年率先頒布貓、狗肉交易禁令，其他地區隨後於2020年和2021年陸續頒布。印尼首都首都雅加達當局於3月宣布禁止狗肉和貓肉交易，但貓狗交易仍存在蘇拉威西島。

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