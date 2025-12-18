動保義工路過以為垃圾袋 近看嚇一跳：原來是被車撞傷狗狗 立即營救

動保義工開車經過草地，見到一個白色物體，覺得不妥，下車查看，才發現原來是一隻受傷狗狗。(互聯網)

很多時候，憑直覺可以救回性命……美國華盛頓州亞當斯縣寵物救援組織(Adams County Pet Rescue)近日在Facebook分享，指動保義工早前駕車經過華州奧賽羅市郊一條公路，在旁邊綠油油的草地上，突然看見一個白色膠袋，像是公路旁一堆垃圾。但義工當下覺得不對勁，便停車再上前一看，驚見竟是一隻奶白色的金毛尋回犬躺在草地上，疑因被車撞傷，痛苦地躺在路邊…… 事發於11月20日傍晚，2名動保義工把車停在路邊、慢慢走近那隻狗狗時，牠身體蜷縮，不斷顫抖且無法郁動，看來感到疼痛及害怕，估計牠受傷後已躺了數小時。義工輕聲安撫，狗狗微微搖著尾巴，像是歡迎義工救助。

義工隨即聯絡組織負責人，並準備將狗狗送院救治，但當天早上，他們已救回一隻母犬和3隻幼犬，車上兩個籠早已載滿。但義工不願留下這隻受傷的金毛尋回犬，最後充分利用車上的空間，將牠與另一組狗狗分開安置後，立即把牠載送到動物醫院。 結果，狗狗被送到薩奇希爾斯動物醫院(Sagehills Veterinary Clinic)，取名「12月」(December)。牠接受X光、超聲波等連串檢查，獸醫還替牠打點滴，並餵食止痛藥。檢查結果顯示，狗狗的腿部扭傷、胸腔腫脹，所幸沒有骨折或危及性命的嚴重傷勢。

因為狗狗身上沒有晶片或頸圈，救援組織無法聯絡到主人，便把牠暫時安置在收容所。動保義工指，狗狗服藥後已能站立，但站久了仍會發抖，因此目前牠只能短暫外出活動，其餘時間多半是休息。

義工觀察到，隨著傷勢好轉，狗狗的性格也逐漸展現。牠愛黏人，總是希望有人陪伴，復原速度更讓救援人員驚訝。至12月時，牠已能追逐網球、玩玩具，除了部分毛髮仍未長出，幾乎看不出牠曾被車撞傷，等完全康復後，牠就可以接受領養。

