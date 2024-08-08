動員6000警員應對 英反移民示威者列39攻擊目標

英國多地的極右反移民示威騷亂持續逾一周，至今超過420人被捕，多名警員受傷。首相施紀賢周二再度召開緊急會議商討應對方案，重申會有足夠警力應對示威，並稱採取一切必要行動平息騷亂，警告搞事者會遭到法律制裁。英國廣播公司報道，消息指政府已動員接近6,000名警員應對未來幾日可能出現的騷亂。Telegram(TG)頻道有人號召於英國時間周三晚上針對各地難民中心、移民處理中心及協助移民的律師行發起示威，並列出39個「攻擊目標」。中國駐英國使領館昨發公告，提醒在英中國公民包括中國遊客切實加強安全防範。
英媒指，英格蘭和威爾士43個警區中，預計有41個會有示威，為數達100場，亦料有30場反右翼的示威。警方消息人士說，「今天(周三)可能會是最忙碌的一天，一直持續到晚上。」報道指多區均有店舖封上圍板以免受破壞。至於在TG流傳的攻擊目標，則位於伯明翰、布里斯托、利物浦、紐卡素、諾定咸、牛津及南安普敦等39個地點，警方籲民眾別響應號召到場，否則將被捕。
58歲襲警男囚3年
施紀賢指示威抗議已演變成暴力事件，已屬於犯罪活動，所有參與者都會面臨法律制裁。警方至今拘捕超過420人、約120人被起訴，當局表示已安排監獄收留大量被捕人士。大曼徹斯特郡周二判處一名在示威期間造成破壞的18歲男子，入獄兩個月，是首宗判囚個案；3名介乎29至58歲男子因涉暴力行為，周三分別被判囚，其中58歲男因拳毆警員面部囚3年，其餘2人囚20及30個月。
駐英使領館促注意安全
中國駐英國使領館昨發公告，再次提醒在英中國公民，包括中國遊客密切關注治安狀況，避免前往事件發生地點，及時注意使領館連續發出的安全提示；如遇緊急情況，須及時報警並與中國駐英使領館聯繫。特區政府前日傍晚亦發文提醒身在英國或計劃赴英港人應注意人身安全；並稱香港對英國發出的黃色外遊警示仍然生效。昨在機場前往英國的航空公司櫃位，仍有旅客如常辦理登機手續，有移民英國的港人表示，會避免前往示威地區，自己亦會「小心啲」，但指英國整體上仍然安全。