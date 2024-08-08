動員6000警員應對 英反移民示威者列39攻擊目標

英國多地的極右反移民示威騷亂持續逾一周，至今超過420人被捕，多名警員受傷。首相施紀賢周二再度召開緊急會議商討應對方案，重申會有足夠警力應對示威，並稱採取一切必要行動平息騷亂，警告搞事者會遭到法律制裁。英國廣播公司報道，消息指政府已動員接近6,000名警員應對未來幾日可能出現的騷亂。Telegram(TG)頻道有人號召於英國時間周三晚上針對各地難民中心、移民處理中心及協助移民的律師行發起示威，並列出39個「攻擊目標」。中國駐英國使領館昨發公告，提醒在英中國公民包括中國遊客切實加強安全防範。

英媒指，英格蘭和威爾士43個警區中，預計有41個會有示威，為數達100場，亦料有30場反右翼的示威。警方消息人士說，「今天(周三)可能會是最忙碌的一天，一直持續到晚上。」報道指多區均有店舖封上圍板以免受破壞。至於在TG流傳的攻擊目標，則位於伯明翰、布里斯托、利物浦、紐卡素、諾定咸、牛津及南安普敦等39個地點，警方籲民眾別響應號召到場，否則將被捕。

58歲襲警男囚3年

施紀賢指示威抗議已演變成暴力事件，已屬於犯罪活動，所有參與者都會面臨法律制裁。警方至今拘捕超過420人、約120人被起訴，當局表示已安排監獄收留大量被捕人士。大曼徹斯特郡周二判處一名在示威期間造成破壞的18歲男子，入獄兩個月，是首宗判囚個案；3名介乎29至58歲男子因涉暴力行為，周三分別被判囚，其中58歲男因拳毆警員面部囚3年，其餘2人囚20及30個月。