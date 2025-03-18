動物也見義勇為！2條抹香鯨保護潛水客 左右夾擊嚇退惡鯊(有片)

動物也見義勇為……一名男子在非洲國家毛里求斯(Mauritius)海域潛水時，一條具攻擊性的鯊魚突然游近，沒想到兩條抹香鯨立刻過來保護他，還左右夾擊，把鯊魚嚇退。

兩鯨左右夾擊惡鯊

英國《每日郵報》報道，獲抹香鯨出手相救的是舞者吉羅多(Benoît Girodeau)，從他於2月底上傳IG的片段可見，當時一條遠洋白鰭鯊(oceanic whitetip shark)向他游近，一條抹香鯨立刻過來擋住鯊魚，還張大嘴巴去追逐鯊魚，隨後退到一旁，另一條抹香鯨游上前，試圖嚇退鯊魚。

吉羅多表示，兩條抹香鯨似乎加快速度，且在追鯊魚時游得更快，其中一條就在他與鯊魚之間，接著抹香鯨改變游泳姿勢，來到鯊魚下方，似乎要把鯊魚限制在靠近水面的位置。吉羅多說，隨後鯊魚再度企圖接近他，另一條抹香鯨立刻游過來，兩條鯨魚把吉羅多圍住，迫使鯊魚離開。

