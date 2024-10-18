動物園女員工打掃忘記鎖門　慘被3獅撕咬死

位於克里米亞半島的動物園「Taigan Safari Park」在幾星期前發生一起恐怖致命意外。一名動物園管理員在清理籠子時，懷疑忘記將她與獅子分開的內門鎖上，慘被籠內的3隻獅子咬死。獅子後來被工作人員安樂死，以防止屍體進一步被殘害。
綜合報道，幾星期前，任職長達17年的資深女職員Leokadia Perevalova，在進入公園清理獅子籠時，沒有鎖上將她與獅子分開的內門，隨後被籠子內的3隻獅子襲擊，當場被咬死，身體被撕成碎片。為了防止屍體進一步被殘害，工作人員將獅子安樂死。動物園老闆Oleg Zubkov表示：「仍未清楚事件為何會發生，不幸的是，當我們發現屍體時已無法做任何事，她已被撕成碎片」。
當局調查動物園環境安全有否疏忽
動物園的管理人員向員工的家人表示哀悼，並強調工作人員、遊客和動物的安全是他們的首要任務。事件已以刑事立案，當局正調查動物園工作環境安全是否有疏忽。
動物園位於別洛戈爾斯克，距離克里米亞的辛費羅波以東約22英里，佔地超過75英畝，飼養著140多種本土和外來動物，是歐洲最大的獅子繁殖地之一，園內飼養大約60隻獅子，園內約有0.6英里長的高架行人步道，讓遊客觀察獅子。俄羅斯於2014年單方面從烏克蘭吞併克里米亞。