動物園女員工打掃忘記鎖門　慘被3獅撕咬死

位於克里米亞半島的動物園「Taigan Safari Park」在幾星期前發生一起恐怖致命意外。一名動物園管理員在清理籠子時，懷疑忘記將她與獅子分開的內門鎖上，慘被籠內的3隻獅子咬死。獅子後來被工作人員安樂死，以防止屍體進一步被殘害。

綜合報道，幾星期前，任職長達17年的資深女職員Leokadia Perevalova，在進入公園清理獅子籠時，沒有鎖上將她與獅子分開的內門，隨後被籠子內的3隻獅子襲擊，當場被咬死，身體被撕成碎片。為了防止屍體進一步被殘害，工作人員將獅子安樂死。動物園老闆Oleg Zubkov表示：「仍未清楚事件為何會發生，不幸的是，當我們發現屍體時已無法做任何事，她已被撕成碎片」。