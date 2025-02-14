動物園急尋保母　特殊原因令收容所成功撮合一狼一狗

美國堪薩斯州一間動物收容所，早前接獲一間動物園突如其來的領養請求，園方希望找到一隻狗狗，能陪伴剛失去母親的鬃狼幼崽。收容所恰巧正有一隻剛跟手足分離的幼犬，一狼一狗見面後一拍即合，意外成了彼此的救贖，溫暖人心。

綜合報道，堪薩斯人道協會(Kansas Humane Society, KHS)在社交平台Facebook(FB)分享一件喜訊，收容所的首席獸醫Schad博士早前收到來自Sedgwick County動物園的請求，對方表示園內有一隻名叫Amora的鬃狼寶寶，牠的媽媽剛不幸過世，因此沒有同類可以陪伴，希望能在收容所找到犬類夥伴，確保Amora不會對人類產生依賴，幫助Amora在成長的關鍵時刻順利長大。關乎動物的健康成長，KHS隨即查看有否適合「人選」，發現一隻年僅3個月大的幼犬Slinky，牠在妹妹被領養後變得鬱鬱寡歡。收容所認為，這很可能就是最美好的搭配。