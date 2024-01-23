動物園推情人節活動 為曱甴命名再送貨上門 網民：最啱送比前任

美國紐約市布朗克斯動物園（Bronx Zoo），在今年的2月14號情人節推出特別活動，民眾可以花錢命名曱甴，園方還提供禮盒寄送到府的選項，讓不少人動起惡搞念頭，決定把它寄給前任！該活動名為「為曱甴命名」（Name a Roach） ，根據官網頁面介紹，民眾可以支付15美元（約117.34港元），為一隻馬達加斯加曱甴命名，並拿到數位證書，如果這還嫌不夠，那還有進階方案，可以選擇花85美元（約664.93港元），購買有兩雙曱甴圖案襪子、一隻曱甴玩偶的禮包組合。

馬達加斯加曱甴性格溫馴可被當作寵物飼養

如果曱甴周邊，不足以滿足的話，園方還推出「虛擬邂逅」服務，只要支付35美元（約273.8港元），動物園飼養員就會帶著你挑選命名的馬達加斯加曱甴，來場視訊見面。布朗克斯動物園每年都會舉辦特殊的情人節活動，除了一般的送花、用餐外，這項「送曱甴」因為可以隨意寄給想寄的人，也成為高人氣選項，有參加活動的民眾表示「為曱甴命名是我和另一半的情人節傳統，玫瑰會凋謝，巧克力會吃完，但曱甴卻可以存活很久，就像我們永恆的愛一樣！」馬達加斯加曱甴原產地位於非洲的馬達加斯加島，常常在枯木中被發現，與大家印象中的曱甴有些差別，馬達加斯加曱甴身形可達2至3英吋（5.1至7.6cm），移動緩慢、性格溫馴，所以常常會被當作寵物飼養。