動物園猛虎撕咬50秒片曝光　資深飼養員因一個疏忽慘死(有片)

羅馬尼亞一間動物園日前發生一起駭人的事件，一名52歲、在動物園已經工作近10年的資深飼養員在進行日常餵食工作時，突遭籠內的老虎攻擊致亡，事發畫面其後曝光。死者女兒悲訴父親死亡慘況，也抨擊園方沒有提供員工足夠的自保手段。
綜合報道，發生在上周一(9日)上午於皮特什蒂動物園(Pitesti Zoo)，由於是該動物園50年來首次發生老虎咬死人，事件震驚民眾，市長Cristian Gentea下令動物園停業調查。監視器畫面顯示，這名，於當天上午8時55分，涉事飼養員懷疑因疏忽未依規定關上安全門，便直接打開囚禁老虎的鐵門，一隻老虎躲在門後立即對他施襲，飼養員被咬住無法掙脫，十多秒鐘後被撲倒在地，老虎對他進行長達約50秒鐘的撕咬。從飼養員被襲擊到其他動物園員工趕來救援，時間已超過1分鐘，當老虎發現有其他人類出現，更將飼養員拖入籠內深處。當飼養員屍體被移出時，他的臉已經被咬得面目全非。
園方指飼養員沒有遵守規定 死者女兒：按規定應兩人作業
園方在事件表示，飼養員是因為沒有遵守規定，事先將老虎驅趕至隔離區才會釀禍。另有報道引述死者女兒表示：「我們不否認他應該為了沒有保護自己擔承後果，但動物園也是絲毫都沒有對員工有保護措施。」她指出，按規定應該要有兩個人一起作業，但從監視器畫面顯示，當時只有她父親推著推車、帶著水桶到場工作，在她父親被襲擊後過了許久才有人到場，顯然是她父親獨自作業，她亦質疑，為何動物園沒有提供員工電擊器或麻醉槍等可以用來自保的工具。