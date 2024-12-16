動物園猛虎撕咬50秒片曝光　資深飼養員因一個疏忽慘死(有片)

羅馬尼亞一間動物園日前發生一起駭人的事件，一名52歲、在動物園已經工作近10年的資深飼養員在進行日常餵食工作時，突遭籠內的老虎攻擊致亡，事發畫面其後曝光。死者女兒悲訴父親死亡慘況，也抨擊園方沒有提供員工足夠的自保手段。

綜合報道，發生在上周一(9日)上午於皮特什蒂動物園(Pitesti Zoo)，由於是該動物園50年來首次發生老虎咬死人，事件震驚民眾，市長Cristian Gentea下令動物園停業調查。監視器畫面顯示，這名，於當天上午8時55分，涉事飼養員懷疑因疏忽未依規定關上安全門，便直接打開囚禁老虎的鐵門，一隻老虎躲在門後立即對他施襲，飼養員被咬住無法掙脫，十多秒鐘後被撲倒在地，老虎對他進行長達約50秒鐘的撕咬。從飼養員被襲擊到其他動物園員工趕來救援，時間已超過1分鐘，當老虎發現有其他人類出現，更將飼養員拖入籠內深處。當飼養員屍體被移出時，他的臉已經被咬得面目全非。