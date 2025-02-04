動物園禁男性單獨入內惹歧視疑雲　女園長無奈揭原因

日本栃木縣一間私人動物園標榜可以與迷你豬、水獺等可愛動物互動，吸引不少喜愛動物的客人上門。但女園長於上月26日突然在社交平台宣布禁止男性遊客單獨入內，引發部分網民質疑是「性別歧視」，女園長其後無奈道出原因。

綜合報道，私人互動式動物園「療癒亭」(癒され亭)去年於日本栃木縣觀光聖地那須開幕。雖然標榜是「動物園」，但園區較像單人經營的寵物農場，讓客人與迷你豬、水獺和兔子等可愛動物近距離互動，受到不少動物迷歡迎。但經營療癒亭的女園長於1月26日突然於社交平台Instagram(IG)宣布，以後將禁止男性客人單獨入內。若男性想與動物互動，就必須邀請朋友與家人一同到場。公告一出，立刻引發大批網友批評。許多網民質疑是「性別歧視」，怒轟「社會對男人的歧視愈來愈過分，連獨自逛動物園都辦不到」、「單身男人真難生存」。但也有網民緩頰「園長會做出這種決定，代表有男人做出過分的舉動」。