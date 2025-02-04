動物園禁男性單獨入內惹歧視疑雲　女園長無奈揭原因

日本栃木縣一間私人動物園標榜可以與迷你豬、水獺等可愛動物互動，吸引不少喜愛動物的客人上門。但女園長於上月26日突然在社交平台宣布禁止男性遊客單獨入內，引發部分網民質疑是「性別歧視」，女園長其後無奈道出原因。
綜合報道，私人互動式動物園「療癒亭」(癒され亭)去年於日本栃木縣觀光聖地那須開幕。雖然標榜是「動物園」，但園區較像單人經營的寵物農場，讓客人與迷你豬、水獺和兔子等可愛動物近距離互動，受到不少動物迷歡迎。但經營療癒亭的女園長於1月26日突然於社交平台Instagram(IG)宣布，以後將禁止男性客人單獨入內。若男性想與動物互動，就必須邀請朋友與家人一同到場。公告一出，立刻引發大批網友批評。許多網民質疑是「性別歧視」，怒轟「社會對男人的歧視愈來愈過分，連獨自逛動物園都辦不到」、「單身男人真難生存」。但也有網民緩頰「園長會做出這種決定，代表有男人做出過分的舉動」。
女園長稱曾遭單獨男遊客滋擾
女園長於2天後再次發文，解釋她從動物園開張當天起，就遇過部分單獨入園的男遊客搭訕、說黃色笑話，宛如把動物園當「酒店」，讓她十分困擾，若然把特定人士列入黑名單，卻又擔心會遭到報復，才出此下策。她強調，自己是因為喜歡那須高原的環境，也喜歡小動物，因此才在此獨力經營一間小小的動物園，提供大家親近動物的環境。她又指，雖然被批評為性別歧視，但事實絕非如此，「各位如果能夠體諒到我僅僅只是一名抱著必死覺悟在努力工作的女性，我將對此不勝感激。」