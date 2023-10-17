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國際
2023-10-17 13:49:00

動物奇聞｜袋鼠脅持狗狗跳河　澳男落水單挑救愛犬(有片)

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袋鼠脅持狗狗跳河，澳男落水單挑救愛犬。(YouTube)

袋鼠脅持狗狗跳河，澳男落水單挑救愛犬。(YouTube)

袋鼠是澳洲常見的動物，與人類有接觸在所難免。澳洲一名男子早前帶同愛犬到河邊散步，詎料狗狗不知為何被袋鼠脅持帶到河裡，還被「箍頸」差點被浸死，男子鼓起勇氣落水與袋鼠搏鬥，最後救回愛犬，相關影片在網上流傳，在短短10小時內就有逾250萬點播次數。

綜合報道，居於維多利亞州男子Mick Moloney上周六(14)帶同他的秋美國田犬Hatchi沿著附近河流Murray River 散步，他因為顧著自己運動，未有留意愛犬，轉眼就不見牠的蹤影，他四處張望，赫見一隻身約有7呎高、手臂粗壯的魁梧袋鼠正盯著他，Mick形容大約15秒，卻見愛犬的頭浮出水面發出呼救，原來那隻袋鼠隻手正掐著Hatchi的頸，令牠險些窒息。

袋鼠隻手正掐著Hatchi的頸，令牠險些窒息。(YouTube) 鏡頭靠近袋鼠，袋鼠揮拳打中Mick，手機掉入水裡。(YouTube) Hatchi就在混亂間逃脫了，Mick在水裡找回手機，就連忙離開。(YouTube)

飼主：最緊要是把狗狗救回來

Mick大驚立即喝令「放開我的狗！」袋鼠卻不以為意，他知道若果不跳落河救狗，Hatchi可能會被浸死。Mick又想到，日後跟人說「我跟袋鼠打架救狗」可能會無人相信，因此會出手機拍攝影片。影片顯示，鏡頭靠近袋鼠，袋鼠揮拳打中Mick，手機掉入水裡，Mick說：「我打了袋鼠的頭，最後在水中扭打……牠向我潑水試圖跳起來，又向我揮了一拳」Hatchi就在混亂間逃脫了，Mick在水裡找回手機，就連忙離開：「最緊要是我把狗狗救回來」。

事後Mick將影片上載到網上，沒想到卻意外爆紅，短片在上載後短短10小時就有逾250萬點閱次數，並獲傳媒爭相訪問。Mick不忙提到，Hatchi情況不錯。

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