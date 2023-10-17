動物奇聞｜袋鼠脅持狗狗跳河　澳男落水單挑救愛犬(有片)

袋鼠是澳洲常見的動物，與人類有接觸在所難免。澳洲一名男子早前帶同愛犬到河邊散步，詎料狗狗不知為何被袋鼠脅持帶到河裡，還被「箍頸」差點被浸死，男子鼓起勇氣落水與袋鼠搏鬥，最後救回愛犬，相關影片在網上流傳，在短短10小時內就有逾250萬點播次數。

綜合報道，居於維多利亞州男子Mick Moloney上周六(14日)帶同他的秋美國田犬Hatchi沿著附近河流Murray River 散步，他因為顧著自己運動，未有留意愛犬，轉眼就不見牠的蹤影，他四處張望，赫見一隻身約有7呎高、手臂粗壯的魁梧袋鼠正盯著他，Mick形容大約15秒，卻見愛犬的頭浮出水面發出呼救，原來那隻袋鼠隻手正掐著Hatchi的頸，令牠險些窒息。