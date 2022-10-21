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國際
2022-10-21 14:29:00

動物有情｜主人葬禮上　猴子搖晃屍身希望叫醒他(有片)

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動物也有情！島國斯里蘭卡流傳一段影片顯示，一隻長尾葉猴參加照顧飼養過牠的男主人葬禮，期間牠坐在遺體旁的棺木上，不但數度臉貼著臉，甚至伸手用力搖晃屍首嘗試叫醒對方，似乎不相信對方已過身。影片曝光後，許多網民心受感動，讚頌男主人與動物之間的情誼。

主人葬禮上，猴子搖晃屍身希望叫醒他。(Twitter)

主人葬禮上，猴子搖晃屍身希望叫醒他。(Twitter)

綜合《新德里電視台》(NDTV)等印度傳媒報道，許多分享這段影片的網民宣稱，事發地點就在斯里蘭卡的Batticaloa，死者是當地56歲男子Peethambaram RajanRajan前陣子感到身體不適，於周一(17)過身。

Rajan的葬禮上，有許多親友前來悼念，還有一隻長尾葉猴。影片顯示，這隻猴子不但在拉詹遺體旁待了好幾分鐘，還數度與死者臉貼著臉，期間曾經想移開蓋著主人的壽被，用力抓起死者的手搖晃，似乎是想要叫醒主人，即便旁人企圖阻止或移開牠，牠仍拒絕離開。

猴子不但在拉詹遺體旁待了好幾分鐘，還伸手摸主人，並數度與主人臉貼著臉。(Twitter) 猴子不但在拉詹遺體旁待了好幾分鐘，還伸手摸主人，並數度與主人臉貼著臉。(Twitter) 猴子不但在拉詹遺體旁待了好幾分鐘，還伸手摸主人，並數度與主人臉貼著臉。(Twitter) 㺅子期間曾經想移開蓋著主人的壽被，用力抓起死者的手搖晃，似乎是想要叫醒主人。(Twitter) 猴子不但在拉詹遺體旁待了好幾分鐘，還伸手摸主人，並數度與主人臉貼著臉。(Twitter) 㺅子期間曾經想移開蓋著主人的壽被，用力抓起死者的手搖晃，似乎是想要叫醒主人。(Twitter)

網民：似乎是難以接受主人過世的消息

這一幕讓現場許多親友感到驚訝和感動，事後家屬表示，Rajan生前餵養這隻猴子已有一段時間，他們已經成為朋友。在影片曝光之後，許多網友感動，有人心痛指「猴子不斷搖晃遺體，似乎是難以接受主人過世的消息」，有人指「猴子可能只是餓了想喚醒主人餵牠，但我寧肯相信猴子有靈性」，亦有網民讚頌男主人與動物之間的情誼。

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