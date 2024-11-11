動物有情！女主人遇害 忠心狗狗伴焦屍拒離開 憑一樣東西助警方破案

忠心狗狗幫助遇害主人沉冤得雪……美國德州一名26歲女子遭人殺害，兇手在荒野縱火焚屍後離開，死者的愛犬卻一直留守現場，意外地給警方提供線索，協助破案。

案發於去年4月4日，德州麥倫南縣魯賓遜市(Robinson)警方在35號州際公路以東一處田野間發現一具焦燒，還見到附近有一隻白色狗狗徘徊，又不停對警員吠叫，看來是不願離開現場。

警方憑這個線索破案

警方啟動調查之際，翌日再接到民眾報案，稱白色狗狗又出現在發現焦屍的地點。警員於是到場將狗狗帶回警局，掃瞄晶片後發現主人是26歲女子雷諾茲(Mandy Rose Reynolds)，狗狗名叫泰坦(Titan)。