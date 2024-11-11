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國際
2024-11-11 14:48:32

動物有情！女主人遇害 忠心狗狗伴焦屍拒離開 憑一樣東西助警破案

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德州檢察部門讚揚狗狗泰坦協助警方破案。(互聯網)

德州檢察部門讚揚狗狗泰坦協助警方破案。(互聯網)

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忠心狗狗幫助遇害主人沉冤得雪……美國德州一名26歲女子遭人殺害，兇手在荒野縱火焚屍後離開，死者的愛犬卻一直留守現場，意外地給警方提供線索，協助破案。

案發於去年44日，德州麥倫南縣魯賓遜市(Robinson)警方在35號州際公路以東一處田野間發現一具焦燒，還見到附近有一隻白色狗狗徘徊，又不停對警員吠叫，看來是不願離開現場。

警方憑這個線索破案

警方啟動調查之際，翌日再接到民眾報案，稱白色狗狗又出現在發現焦屍的地點。警員於是到場將狗狗帶回警局，掃瞄晶片後發現主人是26歲女子雷諾茲(Mandy Rose Reynolds)，狗狗名叫泰坦(Titan)

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疑兇戴尼奧特。(互聯網) 遇害女子雷諾茲。(互聯網)

疑兇是死者表哥

警方懷疑焦屍就是雷諾茲，即前往她的住所調查，發現財物被洗劫一空，私家車也被偷走。經調查後，警方拘捕29歲疑兇戴尼奧特(Derek Joseph Daigneault)。警方指，疑兇是雷諾茲的表哥，事發當天把雷諾茲和狗狗一起帶上車載走，將她殺害後燒屍棄屍，估不到忠心的狗狗留在現場伴屍，最終幫助警方破案。

檢察官表示，之所以能破案，除了靠各司法單位之間的調查與合作，還要感謝忠心的泰坦。戴尼奧特事後被謀殺，經法庭審理後，上周四被判終身監禁。

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