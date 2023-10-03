動物有情｜少女剛領養小狗翌日被車撞死　毛孩待遺體旁守護一日緣份(有片)

動物皆有情。一隻曾經受虐的小狗被一名女高中生領養，女高中生隔天帶著狗狗出門買寵物用品，卻在路上遭遇車禍當場死亡，狗狗卻呆在原地，似乎守護著這名僅得一日飼主身份的遺體，令警員也動容。

綜合報道，危地馬拉一名17歲少女Débora Abigail Véliz Reynosa，早前領養了一隻慘遭前主人虐待而獲救的小狗，將牠改名為「靴子」，決意為牠帶來新的開始，惟他們的緣份卻很短促，就在領養翌日，Débora帶著靴子駕駛電單車出門，一起去採購寵物用品時，詎料中途遭受飛來橫禍，被一輛貨車撞倒並輾過。警方到場時，見Débora明顯已當場死亡，但狗狗靴子卻呆在她的身邊不願離開，令現場圍觀的途人及警員都感到心酸。狗狗在現場將妨礙警方調查，警員只好將靴子放在路邊草地，並輕撫牠以作安慰。