動物有情｜少女剛領養小狗翌日被車撞死　毛孩待遺體旁守護一日緣份(有片)

動物皆有情。一隻曾經受虐的小狗被一名女高中生領養，女高中生隔天帶著狗狗出門買寵物用品，卻在路上遭遇車禍當場死亡，狗狗卻呆在原地，似乎守護著這名僅得一日飼主身份的遺體，令警員也動容。
綜合報道，危地馬拉一名17歲少女Débora Abigail Véliz Reynosa，早前領養了一隻慘遭前主人虐待而獲救的小狗，將牠改名為「靴子」，決意為牠帶來新的開始，惟他們的緣份卻很短促，就在領養翌日，Débora帶著靴子駕駛電單車出門，一起去採購寵物用品時，詎料中途遭受飛來橫禍，被一輛貨車撞倒並輾過。警方到場時，見Débora明顯已當場死亡，但狗狗靴子卻呆在她的身邊不願離開，令現場圍觀的途人及警員都感到心酸。狗狗在現場將妨礙警方調查，警員只好將靴子放在路邊草地，並輕撫牠以作安慰。
死者男友接手領養靴子
報道提到，Débora從小就很喜歡小動物，曾經將自己打工賺來的錢捐給鎮上的流浪動物中心，只是沒想到領養靴子第二天就遭遇不幸。原本警方亦擔心靴子無人領養，幸得Débora的男友表示會接手照顧狗狗，完成女友未完的心願，撫養靴子一生一世。
#Quetzaltenango | En una bodega de empresa de bebidas carbonatadas en el kilómetro 191, ruta RN-1, Salcajá, autoridades localizan vehículo pesado posiblemente involucrado en muerte de Débora Abigail Véliz Reynosa, de 17 años, ayer. Lo trasladan a predio del Organismo Judicial. pic.twitter.com/c7hKCroBlp— RBCNoticiasGT (@RBCNoticiasGT) September 21, 2023