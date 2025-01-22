動物有情！狗狗被車撞致重傷 狗兄弟以身守護 陪伴待救(有片)

動物之間的兄弟情……美國佛羅里達州邁阿密一隻狗狗在高速公路被車撞致重傷，倒在路邊、十分無助。此時狗兄弟出現，伏在牠身上，以身體保護，陪牠等待救援。
美媒「WPLG Local 10」報道，事發於去年1月，動物救援組織「IPAW」於本月13日再更新這對狗兄弟的最新情況。事發當日，狗狗「梭羅」(Zorro)在邁阿密‧戴德縣一條高速公路被車撞傷，動彈不得，躺在路邊。司機發現牠時，看到另一隻狗伏在牠身上，用身體保護牠，似是不想兄弟再受傷害，也想陪伴著牠。其後動保組織接報到場，將梭羅送往獸醫診所治療。
狗狗斷了3隻腳
梭羅身受重傷，包括3條腿骨折，無法走路，另外髖骨移位、腿肘骨折等，因傷勢嚴重，獸醫一度考慮執行安樂死。
事發當日，守護兄弟的狗狗格羅弗(Grover)被留在現場，隨後才被司機救走，帶到另一個動物收容中心。所幸，IPAW追蹤到牠，將牠帶往梭羅留醫的收容中心，兄弟倆5日後得以重聚。
獸醫大受感動 不讓狗狗安樂死
獸醫懷斯表示，梭羅當時傷重到無法走路，但牠看到格羅弗時，立即表現得很高興，躺在地上不停搖著尾巴，還用盡氣力爬到格羅弗身邊，他看到狗狗這樣兄弟情深，便決定盡力救治梭羅，不讓牠安樂死。懷斯指，他從事獸醫50年，從未見過有狗隻以身體保護同伴，這對狗兄弟患難與共，是他見過最暖心的故事。
兄弟是狗狗的精神支柱
其後，梭羅先後接受前腿駁骨及髖骨復位手術，懷斯說，可能牠與格羅弗住在一起，有兄弟相伴與支持，便有力量捱過去。
期望愛心家庭一起收養兄弟
梭羅其後再接受多次手術及治療，至今復原情況良好，也可以行走，常跟格羅弗一起玩耍。IPAW持續更新這對患難狗兄弟的情況，希望有合適家庭一起領養牠們，不讓牠們分開。IPAW本月發布的最新貼文指，這對狗兄弟入住弗吉尼亞寄養設施的計劃，「可能有變」。