動物有情！狗狗被車撞致重傷 狗兄弟以身守護 陪伴待救(有片)

動物之間的兄弟情……美國佛羅里達州邁阿密一隻狗狗在高速公路被車撞致重傷，倒在路邊、十分無助。此時狗兄弟出現，伏在牠身上，以身體保護，陪牠等待救援。

美媒「WPLG Local 10」報道，事發於去年1月，動物救援組織「IPAW」於本月13日再更新這對狗兄弟的最新情況。事發當日，狗狗「梭羅」(Zorro)在邁阿密‧戴德縣一條高速公路被車撞傷，動彈不得，躺在路邊。司機發現牠時，看到另一隻狗伏在牠身上，用身體保護牠，似是不想兄弟再受傷害，也想陪伴著牠。其後動保組織接報到場，將梭羅送往獸醫診所治療。