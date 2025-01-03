動物園管理員為向女友炫耀　入籠自拍馴3獅慘被咬死(有片慎入)

烏茲別克日前傳出一宗恐佈致命事件，當地一名在私人動物園當管理員的男子，為了拍下自己馴獅的威猛樣子給女友看，竟然深夜擅自打開關著3隻獅子的籠，持手機拍攝，結果遭獅子狠咬至死，甚至屍首不全，影片也成了他的最後影片。

綜合報道，事發於去年12月17日凌晨約5時，在烏茲別克某間私人動物園，44歲的動物園管理員F Iriskulov打開關有3隻獅子的柵門並獨自進入，拿出手機想拍下自己英勇馴獅的畫面給女友看。F Iriskulov入籠後，疑似吵到原本在休息的3隻獅子，3隻獅子遂向他靠近，他試著喊叫其中一隻獅子的名字，並伸手撫摸牠的鬃毛。正當F Iriskulov夫以為自己馴獅成功，下一秒其中一隻獅子就咬住他的手臂，他也從安撫牠們的口氣轉為慘叫聲。