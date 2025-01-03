動物管理員為向女友炫耀　入籠自拍馴3獅慘被咬死(有片)

烏茲別克日前傳出一宗恐佈致命事件，當地一名在私人動物園當管理員的男子，為了拍下自己馴獅的威猛樣子給女友看，竟然深夜擅自打開關著3隻獅子的籠，持手機拍攝，結果遭獅子狠咬至死，甚至屍首不全，影片也成了他的最後影片。
綜合報道，事發於去年12月17日凌晨約5時，在烏茲別克某間私人動物園，44歲的動物園管理員F Iriskulov打開關有3隻獅子的柵門並獨自進入，拿出手機想拍下自己英勇馴獅的畫面給女友看。F Iriskulov入籠後，疑似吵到原本在休息的3隻獅子，3隻獅子遂向他靠近，他試著喊叫其中一隻獅子的名字，並伸手撫摸牠的鬃毛。正當F Iriskulov夫以為自己馴獅成功，下一秒其中一隻獅子就咬住他的手臂，他也從安撫牠們的口氣轉為慘叫聲。
1隻獅子被槍殺 餘下2隻被打鎮靜劑
可惜當時已是深夜，無人聽到F Iriskulov的呼救聲，很快他就遭3隻獅子圍住撕咬，直至4個小時後才被發現，他不僅身亡，屍體更被獅子吃到所剩無幾。相關人員到場處理時，將其中2隻獅子打入鎮靜劑，並送回籠子裡，第3隻獅子則被射殺，當局已對事件展開調查，也已檢查所有動物的圍欄，並向外界宣告「已採取相關措施，附近沒有其他人受傷，當地居民目前沒有危險」。
警告：影片內容或會令人情緒不安
ایشون که داره فیلم میگیره F.Iriskulov— 🏴𝐇𝐢𝐫𝐤𝐚𝐧 (𐂂) (@HGouldian) January 2, 2025
۴۴ساله، نگهبان باغوحش از شهر «پارکنت- تاشکند- ازبکستان»ـه.
۱۷ دسامبر, ساعت ۵ صبح عزراییل از خواب بیدارش میکنه میگه چرا کاری نمیکنی که دوست دخترت رو تحت تاثیر قرار بدی؟!
❌با این مقدمه میخوام بگم این توییت حاوی صحنه های خشونت باره!❌
اون… pic.twitter.com/fYkPhDa4zK