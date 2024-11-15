勞斯萊斯等車主扮熊毀車　詐騙保險逾108萬元(有片)

美國加州4名男子突發奇想，竟偽裝成熊破壞勞斯萊斯等名車，詐騙保險金。他們其中一人利用熊爪形狀的刀片，破壞車廂裝潢、座椅，並將過程用CCTV拍下。起初保險公司未有為意，讓他們成功索償約14萬美元(逾108萬港元)，後來經詳細檢查後發現，破壞車輛的根本是扮成熊的人。

綜合報道，加州保險部門表示，這宗詐騙保險案發生於今年1月，一輛勞斯萊斯幻影的車主，向保險公司提交一段影片，並聲稱他將車停在洛杉磯東北部Lake Arrowhead附近，遭一隻熊闖入車內並大肆破壞。然而，保險部門在仔細審查影片後發現，影片中的「熊」，根本是一個扮成熊的人。調查人員還發現，疑犯在同一天、同一地點向保險公司又提交了另外兩宗索賠，包括一輛平治G63 AMG和一輛平治E350，均聲稱遭到熊的破壞。調查人員認為，3宗事件都是同一人所為，企圖製造車輛被熊闖入和破壞的假象。