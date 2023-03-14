勵志故事｜27歲女吸毒爛面爆瘡　戒毒3年後靚爆鏡(有片)

美國底特律一名女子早年受虐後，受毒品困擾多年，一度成功戒除毒癮，成家立室，惟因手術而服用止痛藥而再沉淪毒海，甚至還流浪街頭近4年，慶幸她再次尋求協助，成功戒毒，重新出發，她在網上分享自己的勵志故事，她樣貌的巨大改變亦成為網民的熱議。

《每日星報》(Daily Star)報道，來自底特律的Cara Tatarelli，自13歲起長期遭受一名年長男子虐待，為逃避創傷，開始濫用藥物。17歲那年，她終於被父母送到當地的「壞孩子集中地」，以為她會有改善，但她反而在那裡第一次接觸到可卡因及海洛英，她說：「只要能減輕痛苦，我甚麼都願意嘗試」。直到20歲，Cara Tatarelli因為懷有胎兒，毅然戒毒，往後6年，她一直積極生活，她誕下女兒，入讀護士學校並畢業，在一間精神科護理部門擔任護士，一切都很美好。

詎料，Cara Tatarelli在2017年做了一項髖關節手術，之後因為服用止痛藥，令她之前的堅持白費了。她因為吸食海洛英失去護士工作，與女兒的關係惡化，更流落街頭。