勵志故事｜CoCo壹番屋當兼職8年 22歲女員工搖身成為社長接掌上億企業

打工也有出頭天。日本著名咖哩連鎖店CoCo壹番屋兼職員工諸澤莉乃，從高中開始於該店做兼職，至今約做了8年，更出人意表是現年22歲的她5月將躍升為群馬縣大田市餐飲公司「Skyscraper」社長。該公司在群馬縣和神奈川縣等8個縣經營25間CoCo壹番屋。該公司破格由年輕員工出任新任社長職務，希望藉此打破傳統職場上的年齡限制。

將退休的Skyscraper社長西牧大輔表示，諸澤莉乃工作時保持一臉笑容、充滿活力，對顧客的服務態度也令人讚賞，從不猶豫地答「是」；她也從沒有負面批評他人或說他人壞話，因此被認為是理想的接班人。