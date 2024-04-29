勵志故事｜CoCo壹番屋當兼職8年 22歲女員工搖身成為社長接掌上億企業

打工也有出頭天。日本著名咖哩連鎖店CoCo壹番屋兼職員工諸澤莉乃，從高中開始於該店做兼職，至今約做了8年，更出人意表是現年22歲的她5月將躍升為群馬縣大田市餐飲公司「Skyscraper」社長。該公司在群馬縣和神奈川縣等8個縣經營25間CoCo壹番屋。該公司破格由年輕員工出任新任社長職務，希望藉此打破傳統職場上的年齡限制。
將退休的Skyscraper社長西牧大輔表示，諸澤莉乃工作時保持一臉笑容、充滿活力，對顧客的服務態度也令人讚賞，從不猶豫地答「是」；她也從沒有負面批評他人或說他人壞話，因此被認為是理想的接班人。
勵志故事｜受訓管理每年營業額20億日圓企業
諸澤莉乃15歲時開始在橫濱市一間CoCo壹番屋分店工作，指前輩教她微笑、敏捷和活力很重要。她負責接待顧客約2年後，進入了全國商店最佳客戶服務比賽決賽，並於19歲時獲選為「客戶服務專家」，只有15人獲此榮銜。
諸澤莉乃接任社長後，要領導一間每年營業額達20億日圓(約1億港元)的公司，聘有約45名員工和390名兼職員工，她在接任前一邊繼續其在店裡工作，一邊接受公司管理訓練，例如到店裡任店長3個月，以及出席公司高層會議，包括人力資源和會計等部門，以了解公司運作。西牧大輔也教導諸澤莉乃營運知識，他仍會擔任公司的主席以輔助諸澤莉乃。即將成為新任社長的諸澤莉乃表示，希望以自身經歷，降低與員工之間的隔閡，並真實打造一個無差別的和睦職場與企業文化。