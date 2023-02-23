勵志減肥 800磅真人騷癡肥男4年減掉600磅

Casey King在2019年演出真人騷節目，他當時重達711磅，塞不進浴室要在戶外沖涼。(互聯網)

曾亮相旅遊生活頻道TLC真人騷節目《A Family by the Ton》的美國男子Casey King曾重達845磅，4年過去他成功減掉接近600磅，判若兩人。現年38歲的他2019年與表兄弟演出節目，3人共重2,200磅，而King當時有711磅，他肥到要在戶外用大水盆沖涼，因他根本塞不進屋內的浴缸或淋浴間。King其後接受了縮胃減肥手術，現在減至250磅，目標是再減50磅。但減磅後另一煩惱是肚皮、胸部和手臂出現多餘的皮膚，他希望能夠做手術切除。

減肥｜「我會食到死為止」 King拍攝節目時已失業，與父親同住，他向鏡頭說：「我會食到死為止。我日常約在中午12時起身，立即想要食甚麼呢，然後看電視、打機和睡覺，沒有太多郁動」。因為天氣很熱，衣服又緊身，他坐在床上打機時甚麼也沒有穿，他覺得這樣「無拘無束，無人打攪我，關上門就可以，不會騷擾到人」。打機讓King可逃避現實，在虛擬世界裡大家都接受他，沒有人見到他，以體重評價他。不過，他承認從無想過人生會變成這樣，34歲仍與父親同住，沒有工作，也沒有錢，終日只是打機和食。King與父親關係良好，但要照顧癡肥的兒子也令他吃不消，例如要協助兒子沖涼。

減肥｜胃部如由籃球般大縮減至壁球 King在節目中認識了減肥手術醫生，但在手術前他要先減掉部分體重，初時要食得健康和做運動也有點「氣餒」，但之後母親介入儼如魔鬼教練，他笑稱「如入了減肥營，她控制我食甚麼、食幾多。她很嚴格，我有時想過『作弊』」。King初時亦抗拒做減肥手術，「我害怕做手術，但如果不改變，我可能5年內連移動都困難，他們要用鏟車搬我出房間」。他做了縮胃手術，胃部就如從籃球般大小縮減至壁球般大，可以減少他的食量。手術助他由700磅減至631磅，他在節目結束後繼續嚴格控制飲食，並跟教練健身。他一直在社交網紀錄減肥之旅，於2019年10月已減至398磅，「終於減到400磅以下，那是我長久以來的目標」。他已有7、8年無試過體重在400磅樓下。