包括家人及福奇特赦令 特朗普宣布拜登自動筆簽署文件作廢 法律專家笑了

美國總統特朗普又爭議，他周二在社交平台宣布廢除前總統拜登任內透過自動簽名筆(autopen)簽署的所有行政文件，當中包括對前白宮防疫顧問福奇等親信的特赦，以及數百名非暴力毒品罪犯的減刑決定，但沒說明將如何處置相關人士。法律界質疑特朗普相關決定的合憲性。
特朗普在聲明中稱，拜登任內使用自動簽名筆簽署的文件「完全無效」，「任何獲得『特赦』、『減刑』或其他以此方式簽署的法律文件，請注意這些文件已被全面終止，不再具有法律效力。」
拜登在今年1月卸任前曾簽署多項特赦令，對象包含其家族成員，目的是保護他們免受政治調查。此外，拜登亦為非暴力毒品罪犯減刑。可能受影響的人除福奇外，尚有退休將領米利(Gen Mark Milley)，以及調查國會山莊暴動事件的共和黨前眾議員、前副總統切尼的女兒利茲(Liz Cheney)等。據霍士新聞稱，特朗普此舉不會影響拜登兒子亨特的赦免，因為該文件確認是拜登親筆簽署。
特朗普一直質疑拜登使用自動簽名筆的合法性，並暗示拜登可能未充分知悉文件內容。但拜登團隊強調他親自參與所有重大決策。
法律專家︰憲法沒規定總統親筆簽署
特朗普今年3月亦曾在社交平台「宣布」拜登上述預防性特赦令無效。有法律專家指，特朗普今次舉動可能只是政治表態，因民主及共和兩黨的總統用自動簽名筆來簽署大量文件的做法，過去並不罕見；美國憲法也沒有要求總統必須親筆簽署文件才能生效，憲法甚至未要求特赦令必須以書面形式發布。此外，聯邦法律也沒有現任總統可推翻前任總統特赦令的機制；若要推翻特赦令，必須向法院提出具體證據，證明拜登未授權這些簽署。有分析認為此案若進入司法程序，勝訴機會渺茫，但特朗普過去常有挑戰法律先例的舉動。