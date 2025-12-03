包括家人及福奇特赦令 特朗普宣布拜登自動筆簽署文件作廢 法律專家笑了

白宮新設的「總統星光大道」，以自動簽名筆照片來介紹前總統拜登。(路透社)

美國總統特朗普又爭議，他周二在社交平台宣布廢除前總統拜登任內透過自動簽名筆(autopen)簽署的所有行政文件，當中包括對前白宮防疫顧問福奇等親信的特赦，以及數百名非暴力毒品罪犯的減刑決定，但沒說明將如何處置相關人士。法律界質疑特朗普相關決定的合憲性。

特朗普在聲明中稱，拜登任內使用自動簽名筆簽署的文件「完全無效」，「任何獲得『特赦』、『減刑』或其他以此方式簽署的法律文件，請注意這些文件已被全面終止，不再具有法律效力。」