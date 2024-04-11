匈牙利同意中國警察入境執勤　歐洲議員官員批評

與中國在2月協議接受中國公安警察在匈牙利境內巡邏執勤，歐洲議會大會周三(10日)討論此事對歐盟帶來的安全和人權疑慮，執委會副主席和多位議員發言批評。

中國公安部長王小洪今年2月在布達佩斯與匈牙利內政部長Sándor Pintér簽署強化執法合作及聯合巡邏偵察協議，同意中國警察在匈牙利觀光區的旺季期間和群眾聚會場合巡邏，引起歐盟圈關注。歐洲議會大會10日討論此事對歐盟帶來的安全和人權疑慮。提出討論案的荷蘭籍歐洲議會議員Sophia in't Veld針對歐盟成員國匈牙利的前述協議和歐盟候選國塞爾維亞與中國也有類似協議，要求歐盟執行委員會書面答覆，此協議是否對歐盟民主和公共安全構成威脅，以及是否立案調查匈牙利有無違反歐盟規則。