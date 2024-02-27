匈牙利國會批准瑞典加入北約　結束200年軍事不結盟狀態

匈牙利國會表決批准瑞典加入北大西洋公約組織(NATO)的議案，為俄羅斯入侵烏克蘭引發瑞典加入北約掃除最後障礙。表決獲188票贊成、6票反對，令匈牙利成為最後一個批准瑞典加入的北約成員國，國會議長及新當選的總統舒尤克(Sulyok Tamas)日內簽署確認。瑞典將在7月華盛頓召開的北約峰會，正式成為第32個成員國。

瑞典首相克里斯特松(Ulf Kristersson)在社交平台表示，今天是歷史性的一天，是瑞典放棄200年中立和不結盟政策的一大步，瑞典準備好承擔對於歐洲–大西洋安全的責任，加入北約是為了捍衛信仰的一切。他又說，俄羅斯肯定不希望瑞典加入北約，瑞典也不知道俄方會如何應對，但會做好各種準備。