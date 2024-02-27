匈牙利國會批准瑞典加入北約　結束200年軍事不結盟狀態

匈牙利國會表決批准瑞典加入北大西洋公約組織(NATO)的議案，為俄羅斯入侵烏克蘭引發瑞典加入北約掃除最後障礙。表決獲188票贊成、6票反對，令匈牙利成為最後一個批准瑞典加入的北約成員國，國會議長及新當選的總統舒尤克(Sulyok Tamas)日內簽署確認。瑞典將在7月華盛頓召開的北約峰會，正式成為第32個成員國。
瑞典首相克里斯特松(Ulf Kristersson)在社交平台表示，今天是歷史性的一天，是瑞典放棄200年中立和不結盟政策的一大步，瑞典準備好承擔對於歐洲–大西洋安全的責任，加入北約是為了捍衛信仰的一切。他又說，俄羅斯肯定不希望瑞典加入北約，瑞典也不知道俄方會如何應對，但會做好各種準備。
匈牙利總理不點名批評被部分盟友施壓
被指與俄羅斯總統普京關係密切的匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)在表決前不點名批評部分歐盟和北約盟友，就瑞典加入北約一事持續向匈牙利施壓，強調匈牙利是主權獨立的國家，不會容忍在決策的內容和時間上受他人支配。
美國拜登政府則對匈牙利的決定表示贊同，也歡迎瑞典加入北約。北約秘書長斯托爾滕貝格亦表示歡迎，指瑞典加入將令北約更強大及安全。英國首相辛偉誠說，期盼很快歡迎瑞典加入。德國總理朔爾茨亦指瑞典的加入將壯大北約，進而強化歐洲及全球的安全。芬蘭和瑞典都是在烏克蘭戰爭打響後申請加入北約，芬蘭去年成功加入北約。當瑞典正式成為第 32 個北約成員國後，將受到北約集體防禦第五條款保護。