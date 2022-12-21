北加州凌晨6.4級地震最少2死12傷 居民睡夢中驚醒 房屋橋樑損毀(多圖有片)

美國北加州周二(20日)凌晨發生6.4級強烈地震，居民在睡夢中驚醒，美聯社報道，最少兩人死亡，12人受傷，其中洪堡縣(Humboldt County)受災最嚴重，多間房屋損毀，部分被震至地基移位，有公路地面裂開、橋樑受損，約6萬戶供電中斷，加州州長紐森已宣布當地進入緊急狀態。巧合的是，加州洪堡縣去年12月20日也發生6.2級地震。

聖誕期間或有餘震

地震在當地時間周二凌晨2時34分發生，震央位於太平洋沿岸城鎮芬代爾(Ferndale)距離約12公里的外海，震源深度僅16公里，位於345公里外的三藩市亦感受到輕微震動，之後發生逾80次餘震，加州地質研究部門警告，本周聖誕假期可能會有強度不小的餘震。

緊急部門指，災情主要集中在芬代爾、Rio Dell和Fortuna這三個社區，震央附近的芬代爾有道路地面裂開，居民在睡夢中驚醒，表示感受到強烈震動，持續了約15至20秒。

兩長者失救致死

消防部門指，地震後收到70宗求助，其中Rio Dell消防接到60個求助電話，兩人報稱發生火警。警方表示，地震最少造成12人受傷，包括頭部受傷等，另有一名83歲以及一名72歲長者在地震時病發，但救援人員未能及時到場，最終失救死亡。