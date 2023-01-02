北加州豪雨致河流氾濫 汽車被淹浸 當局下令居民撤離

美國加州廣氾地區在除夕至元旦降下豪雨及大雪，導致河流氾濫，多條主要公路被淹浸須關閉。當局預料洪水即將來襲，元旦日要求北加州部分地區居民撤離。

美聯社報道，雖然風暴已過，但薩克拉門托(Sacramento)以南約32公里的農業區仍出現水浸、河流氾濫，99號州公路(State Route 99)沿線數十輛汽車被淹浸。緊急部門人員在除夕至元旦上午救出受困司機，該公路持續關閉。消防表示，救援隊元旦日在該公司附近一輛被洪水沒頂的汽車中發現一具遺體。

薩克拉門托縣政府表示，預料洪水即將來襲，為此向州際5號公路(Interstate 5)附近低窪社區的居民發出撤離令。該縣緊急部門在Twitter表示：「預計來自科森尼斯河(Cosumnes River)和莫凱勒米河(Mokelumne River)的洪水正往西南方5號州際公路方向移動，可能會在半夜湧至這些地區。」