北加州豪雨致河流氾濫 汽車被淹浸 當局下令居民撤離

美國加州廣氾地區在除夕至元旦降下豪雨及大雪，導致河流氾濫，多條主要公路被淹浸須關閉。當局預料洪水即將來襲，元旦日要求北加州部分地區居民撤離。
美聯社報道，雖然風暴已過，但薩克拉門托(Sacramento)以南約32公里的農業區仍出現水浸、河流氾濫，99號州公路(State Route 99)沿線數十輛汽車被淹浸。緊急部門人員在除夕至元旦上午救出受困司機，該公路持續關閉。消防表示，救援隊元旦日在該公司附近一輛被洪水沒頂的汽車中發現一具遺體。
薩克拉門托縣政府表示，預料洪水即將來襲，為此向州際5號公路(Interstate 5)附近低窪社區的居民發出撤離令。該縣緊急部門在Twitter表示：「預計來自科森尼斯河(Cosumnes River)和莫凱勒米河(Mokelumne River)的洪水正往西南方5號州際公路方向移動，可能會在半夜湧至這些地區。」
積雪1.2米
另外，加州運輸部表示，太浩湖(Lake Tahoe)附近許多車輛在暴風雪中失控跣軚，跨年夜80號州際公路沿線數十名受困司機獲救。
內華達山脈積雪達1.2米，巨山滑雪區(Mammoth Mountain Ski Area)表示，受到大雪影響，纜車開放時間嚴重延誤。
薩克拉門托至元旦仍有最少1.7萬戶停電，比除夕超過15萬戶大幅減少。