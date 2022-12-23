美國受北極冷鋒影響，全國多個地區受風暴侵襲，廣泛地區落暴雪，導致周四(22日)有逾2千班航班取消、逾7千航班延誤。國家氣象局形容這是「一代人遭遇一次」的冬季，預料當地可能出現40年來最寒冷的聖誕節。

北極冷鋒席捲美國逾2千航班取消，中西部或遇40年來最凍聖誕。(明尼蘇達州明尼亞波利斯和聖保羅的國際機場。AP)

國家氣象局預料，北部、中部和東部都會受到暴風雪和風寒效應影響，警告氣溫可能在幾個小時內急跌20度或以上，周末部分地區可能出現攝氏零下45度的低溫，將打破多個低溫紀錄，中西部部分地區也可能遭遇近40年來最寒冷的聖誕。當局形容今次不是一般的冷鋒，而是一個世代一遇的冬季風暴，風力可能相等於3級颶風，將在中西部和加拿大造成破壞和停電。

多個州分宣布進入緊急狀態

在科羅拉多州，星期四(22日)氣溫跌至破紀錄的攝氏零下22度，其中丹佛由攝氏9度急跌至零下26度。懷俄明州亦由攝氏3度下跌至零下30度。俄克拉荷馬州有路面結冰引發交通意外，導致2人死亡。肯塔基、北卡羅來納、佐治亞州和俄克拉荷馬州，以及紐約州的水牛城宣布進入緊急狀態。紐約州長霍楚指，部份地區氣溫可能於短時間內急跌35度，以及多達90厘米的降雪。

當局向多個州發低溫、大風和暴雪等天氣警示，包括華盛頓和佛羅里達州等，覆蓋1.35億人口。交通大受影響，星期四有超過2,270班航班取消，7,400班航班延誤。總統拜登表示，天氣情況將變得危險和具威脅，呼籲民眾提防。



