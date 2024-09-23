北極熊疑乘浮冰到冰島　摷垃圾嚇壞居民慘遭射殺

冰島西部的西峽灣地區上周四(19日)有居民在一棟避暑別墅的附近發現一隻懷疑乘浮冰來到的北極熊，由於這隻北極熊體型龐大，運送成本過於高昂等原因，環境局拒絕將牠重新安置，警方在考量當地民眾的安全情況下，最終將牠射殺。

綜合報道，西峽灣警察局長Helgi Jensson表示，這隻北極熊非常接近一棟避暑別墅，屋裡只有一位83歲老婦，她看到北極熊在外頭翻垃圾時感到十分害怕，便將自己鎖在樓上，透過衛星電話服務向在首都雷克雅維克的女兒求助，指自己留在這裡會有危險。警方接報後向環境署徵詢，惟署方指這隻北極熊體重介於150至200公斤，帶有格陵蘭的DNA，但將牠送回約300公里外的格陵蘭，成本過於高昂，且格陵蘭島也擔心北極熊身上會帶有危害當地物種的細菌等，因此拒絕將牠重新安置。警方在考量當地民眾的安全情況下，只好將其殺害，Jensson表示：「這不是我們願意做的事。」