北極熊睡浮冰令人心碎 奪7.5萬票膺英國年度野生動物照片

英國自然歷史博物館舉辦的「年度野生動物攝影師」大賽(Natural History Museum)中，一隻北極熊睡在浮冰上的照片最觸動人心，高票奪得「人民選擇獎」(The People's Choice Award)。

照片是如何拍攝到？

這張吸引眼球的照片是如何拍攝到？英國業餘攝影師薩里克漢尼(Nima Sarikhani)前往北極圈深處的挪威斯瓦爾巴群島(Svalbard islands)，在濃霧中航行3天後發現兩隻北極熊，其中一隻爬上一座小冰山，用爪子挖出一處平坦空間，就躺在上面睡覺，薩里克漢尼立即用攝影機記錄這一刻。

這張名為「冰床」(Ice Bed)的照片，是攝影專家從逾5萬張投稿作品中選出的「25強」之一，再開放給公眾投票，「冰床」獲得7.5萬高票，奪得「人民選擇獎」。