北歐國家指控俄羅斯　準備利用船隻在北海進行破壞工作

北歐國家傳媒指控，俄羅斯借用漁船以及調查船隻，準備有計劃地對北海的風地發電場以及海底光纖電纜進行破壞。 丹麥、挪威、瑞典以及芬蘭4個北歐國家的公共廣播媒體合作進行調查，指俄羅斯透過一支偽裝成漁船以及調查船的艦隊，在北海水域利用水底的監察裝置，為可能進行破壞的地區描繪地圖。而英國廣播公司（BBC）表示，已知有關計劃的一部份將包括英國水域。 有關系列報道將在周三（19日）在4國的媒體播出。丹麥反情報官員指，有關的破壞計劃是俄羅斯準備為與西方國家發生全面衝突而作出的計劃，至於挪威的情報部門向媒體指，有關計劃對俄羅斯相當重要，並且是由莫斯科直接策劃。

俄羅斯深海探測船被指有可疑 報道表示，他們截取了俄羅斯的通訊並進行分析，並指俄方利用將關掉通訊發射器避免遭發現其位置的「鬼船」，在水域北歐航行。而報道更指出一艘俄羅斯的遠洋探測船弗拉迪米爾斯基上將號，指控該艘可進行水底探測的船隻，事實上為俄羅斯的間諜船。 報道亦引用了一位前英國海軍專家，跟蹤該艘船隻在一次的活動中接近英國及荷蘭的7個風力發電場。並在接近風力場時減慢航速，而且在一個月的行動中都關閉了通訊發射器。而有關的記者曾以小艇接近該艘船隻，並遇上了手持軍用步槍的蒙面人。 BBC指，同一艘船隻在去年底亦曾接近蘇格蘭的水域，並在英軍的海上巡邏隊機場外慢慢遊弋。而英國官員就向BBC表示，知道俄羅斯正在測繪水底地圖，並在英國周邊的水域派出船隻行動。又指如果發現這些行動對英國造成威脅會作出調查，不過有關官員未有透露有甚麼行動曾啟動調查。