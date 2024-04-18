北歐航空推「航班盲盒」 臨降落才揭曉目的地 6000人爭報名(有片)

不少商家近年推出消費者不能提前得知具體產品款式的「盲盒」大玩驚喜，沒想到北歐有航空公司亦用同一概念推出「盲遊航班」，乘客與機組人員均未獲告知目的地，只有臨降落時機長才會揭曉。「盲遊」行程吸引航空公司近6,000名會員爭相報名，最終近百名客人均獲得難忘體驗，好評如潮。
機組人員亦不知曉 登記證以「XXX」取代目的地
「盲遊航班」由北歐航空（Scandinavian Airlines）推出，僅開放予旗下「EuroBonus」忠誠度計劃會員以累積里程積分3萬點兌換，吸引6,000人報名爭奪。
航空公司安排酒店活動 享雞尾酒會浸溫泉
旅程共4日3夜，航班於4月5日從丹麥哥本哈根起飛，4月8日返航。除了機長外，乘客與機組人員一概不知目的地，登記證的目的地則以「XXX」取代目的地機場縮寫代碼。
當起飛一刻，機上乘客們全都非常興奮猜測討論目的地。直至起飛後兩小時、降落前一刻，機長才告知乘客他們將飛往希臘雅典，機上乘客聽聞後拍手歡呼。
由於旅客無法預先安排行程，故由航空公司為他們準備酒店及活動，包括免費享受屋頂雞尾酒會、郊外傳統農場用餐、雅典衛城巡禮、沃立歌美尼湖浸溫泉等。有參與乘客表示非常喜歡冒險，能夠有機會與其他旅客一起參與相關活動，感覺良好，未來有機會再次參與。