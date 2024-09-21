北歐航空飛機餐跳出活老鼠　班機緊急降落哥本哈根

飛機飛到一半驚現不速之客！北歐航空（Scandinavian Airlines）18日一架從挪威首都奧斯陸（Oslo）飛往西班牙馬拉加（Malaga）的航班上，乘客的機上餐盒竟竄出一隻「活老鼠」，飛機被迫緊急改降至丹麥哥本哈根（Copenhagen）。
乘客把褲管塞到襪子內
根據《BBC》報道，事發當時人在機上的博雷斯塔德（Jarle Borrestad）憶述，坐在他身旁的女子打開飛機餐餐盒後，一隻老鼠跑了出來。博雷斯塔德表示，乘客表現非常平靜，但他還是把褲管塞到襪子內，以避免老鼠爬上他的腿。
北歐航空發言人施密特（Oystein Schmidt）告訴媒體，此次改降符合程序，因為「毛茸茸的偷渡者」構成機上安全風險，乘客後續搭乘其他班機飛往馬拉加。
「這種情況很少發生」
報道指，航空公司通常對囓齒類動物上機有嚴格限制，以避免電線被咬斷。施密特強調，「這種情況很少發生」，並稱公司已加強相關措施，確保類似狀況不會再發生。
報道稱，這是一周以來第二宗跟囓齒動物有關的旅行事件。本月14日，由於兩隻松鼠闖入一列開往英國格域機場（Gatwick Airport）的火車，其中一隻更拒絕下車，導致火車停駛。
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