北歐航空飛機餐跳出活老鼠　班機緊急降落哥本哈根

飛機飛到一半驚現不速之客！北歐航空（Scandinavian Airlines）18日一架從挪威首都奧斯陸（Oslo）飛往西班牙馬拉加（Malaga）的航班上，乘客的機上餐盒竟竄出一隻「活老鼠」，飛機被迫緊急改降至丹麥哥本哈根（Copenhagen）。

乘客把褲管塞到襪子內

根據《BBC》報道，事發當時人在機上的博雷斯塔德（Jarle Borrestad）憶述，坐在他身旁的女子打開飛機餐餐盒後，一隻老鼠跑了出來。博雷斯塔德表示，乘客表現非常平靜，但他還是把褲管塞到襪子內，以避免老鼠爬上他的腿。

北歐航空發言人施密特（Oystein Schmidt）告訴媒體，此次改降符合程序，因為「毛茸茸的偷渡者」構成機上安全風險，乘客後續搭乘其他班機飛往馬拉加。