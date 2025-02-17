熱門搜尋:
金像獎2025 網上熱話 新店關注組 產志賀毒素 朗天峰 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-02-17 16:00:00

北海道一艘5人漁船翻覆全員無救生衣下墮海　3獲救2失蹤生死未明

分享：
北海道一艘5人漁船翻覆全員無救生衣下墮海　3獲救2失蹤生死未明

北海道一艘5人漁船翻覆全員無救生衣下墮海　3獲救2失蹤生死未明（圖／翻攝NNN）

adblk5

一艘載有5人的漁船，16日在日本北海道苫前町附近海域傾覆，船上2人失蹤生死未卜。

三人墮海後就被附近漁船救起

NNN等日媒綜合報道，當地時間16日下午3點多，留萌海上保安部接到通報，稱苫前漁港以西10公里外海發生漁船翻覆意外。

發生翻覆意外的是漁船「第二十八三寶丸」，船上載有5人，包含57歲船長赤坂和義等三人墮海後，沒多久就被附近漁船救起，當中兩名傷者已被送往醫院。

但另外有兩名船員仍失蹤，身分證實為48歲金野仁泰及29歲堀井直樹。

adblk6

以吊臂升起養殖籠採收扇貝時整艘船突然翻覆

據留萌海上保安部表示，「第二十八三寶丸」16日早上6點出海，同天中午開始進行養殖扇貝採收作業。當時船體以吊臂升起養殖籠採收扇貝時，不料整艘船突然翻了過去。

據悉，包括船上在內三人獲救時都沒穿救生衣，猜測失蹤兩名船員應該也沒任何防護。

留萌海上保安部出動巡邏船及民間船舶共20艘船合力搜尋，17日還出動潛水員到翻覆船體內部及周邊搜尋，但至今還沒發現兩人下落，情況恐怕不樂觀。

其他漁船的漁夫受訪時透露，「通常吊臂吊起時船身都會傾斜，所以這個時候大家都會特別小心」。

北留萌漁協苫前分所長砂原宣洋表示，「16日海浪平穩、風也沒有特別強，可說是久違的好天氣。我在想會不會是載的漁獲特別多，導致漁船失去平衡翻覆」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能