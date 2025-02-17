北海道一艘5人漁船翻覆全員無救生衣下墮海 3獲救2失蹤生死未明（圖／翻攝NNN）

一艘載有5人的漁船，16日在日本北海道苫前町附近海域傾覆，船上2人失蹤生死未卜。

三人墮海後就被附近漁船救起

據《NNN》等日媒綜合報道，當地時間16日下午3點多，留萌海上保安部接到通報，稱苫前漁港以西10公里外海發生漁船翻覆意外。

發生翻覆意外的是漁船「第二十八三寶丸」，船上載有5人，包含57歲船長赤坂和義等三人墮海後，沒多久就被附近漁船救起，當中兩名傷者已被送往醫院。

但另外有兩名船員仍失蹤，身分證實為48歲金野仁泰及29歲堀井直樹。