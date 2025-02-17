北海道一艘5人漁船翻覆全員無救生衣下墮海　3獲救2失蹤生死未明

一艘載有5人的漁船，16日在日本北海道苫前町附近海域傾覆，船上2人失蹤生死未卜。
三人墮海後就被附近漁船救起
據《NNN》等日媒綜合報道，當地時間16日下午3點多，留萌海上保安部接到通報，稱苫前漁港以西10公里外海發生漁船翻覆意外。
發生翻覆意外的是漁船「第二十八三寶丸」，船上載有5人，包含57歲船長赤坂和義等三人墮海後，沒多久就被附近漁船救起，當中兩名傷者已被送往醫院。
但另外有兩名船員仍失蹤，身分證實為48歲金野仁泰及29歲堀井直樹。
以吊臂升起養殖籠採收扇貝時整艘船突然翻覆
據留萌海上保安部表示，「第二十八三寶丸」16日早上6點出海，同天中午開始進行養殖扇貝採收作業。當時船體以吊臂升起養殖籠採收扇貝時，不料整艘船突然翻了過去。
據悉，包括船上在內三人獲救時都沒穿救生衣，猜測失蹤兩名船員應該也沒任何防護。
留萌海上保安部出動巡邏船及民間船舶共20艘船合力搜尋，17日還出動潛水員到翻覆船體內部及周邊搜尋，但至今還沒發現兩人下落，情況恐怕不樂觀。
其他漁船的漁夫受訪時透露，「通常吊臂吊起時船身都會傾斜，所以這個時候大家都會特別小心」。
北留萌漁協苫前分所長砂原宣洋表示，「16日海浪平穩、風也沒有特別強，可說是久違的好天氣。我在想會不會是載的漁獲特別多，導致漁船失去平衡翻覆」。
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