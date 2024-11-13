北海道入冬禽流感疫情擴大　動物園嚇關「可愛家禽區」　旭川養雞場撲殺4.4萬隻

日本今年入冬以來禽流感疫情持續擴大，東北地區及北海道等8個養雞場已撲殺掉超過百萬隻，而為了防止園內動物也染病，知名的旭川動物園緊急宣布關閉可愛家禽區。

為防止病毒感染擴散，當局已限制養雞場半徑10公里範圍內的雞肉和雞蛋向外地運送。另外養殖場建築物的清掃及消毒等防疫措施，將持續進行到11月18日。

據《NNN》等日媒綜合報導，11日北海道旭川市一處養雞場，爆發高病原性禽流感疫情，有170隻雞因為受到感染暴斃。當局緊急派員到養殖場針對場內4.4萬隻雞進行撲殺。

由於目前是侯鳥遷徙季節，加上日本氣溫快速降低，禽流感疫情也持續擴大。

旭川動物園已緊急關閉「可愛動物區」

日本的禽流感疫情也讓動物園超級害怕，就怕園內動物遭波及，位於疫區旭川市內的旭川動物園，已緊急關閉「可愛動物區」，停止雞隻和鴨鵝等家禽類的展出。

從10月至今，全日本因為禽流感疫情而遭撲殺的家禽數已超過百萬隻。

而在島根縣大田市，近期撲殺掉的雞隻就多達40萬隻。讓日本當局緊張的是，當地病雞被驗出感染H5N1病毒，即為禽流感病毒當中毒性最強的一種。政府除了趕緊派員大消毒之外，也畫出禁制範圍，要求11月20日以前養雞場方圓半徑3公里到10公里區域的雞肉和雞蛋禁止向外運送。

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