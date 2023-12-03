北海道出現低緯度極光 夜空染成淡紅 絕美畫面震撼網民(有片)

日本北海道北部地區名寄市上周五(1日)夜空出現淡紅色的「低緯度極光」，當地天文台及網友記錄下這難得一見的美景。研判可能受到太陽大規模「閃焰」影響而於北海道出現極光。
日本放送協會(NHK)報道，極光是太陽表面發生爆炸現象的「閃焰」所噴發帶電粒子，與地球上空空氣分子碰撞產生的發光現象，只要發生大規模的「閃焰」，像北海道這種低緯度地區也有可能出現極光，稱為「低緯度極光」。
名寄市立天文台從11月29日發生太陽「閃焰」以來便持續觀測，至12月1日晚上10時左右，確認北方天空出現淡紅色的極光。天文台表示，南北極圈出現的極光多為藍色和綠色，「低緯度極光」的特色是看似淡紅色。這是繼2015年後，時隔8年再度在名寄市觀測到極光。因太陽活動將活躍到2025年，未來仍有可能在北海道觀測到極光。
日本網友紛紛分享在北海道各地看到淡紅色極光的畫面。從星空攝影師KAGAYA在美幌町拍到的照片可見，當地夜空被極光染成淡紅色的美景。
位於北海道東部的陸別町也在今年2月、4月及11月3度觀測到「低緯度極光」。
北海道で話題の #低緯度オーロラ のタイムラプスです。— なよろ市立天文台きたすばる (@kitasubaru) December 1, 2023
12月1日 22:10-22:35の変化。
雲が悔やまれます。
今まで月があると見えないと思っていた低緯度オーロラですが、今日でその認識は改めないとならないようです。よい収穫でした。(F) pic.twitter.com/E2NdbbBGu0