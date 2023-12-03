北海道出現低緯度極光 夜空染成淡紅 絕美畫面震撼網民(有片)

日本北海道北部地區名寄市上周五(1日)夜空出現淡紅色的「低緯度極光」，當地天文台及網友記錄下這難得一見的美景。研判可能受到太陽大規模「閃焰」影響而於北海道出現極光。

日本放送協會(NHK)報道，極光是太陽表面發生爆炸現象的「閃焰」所噴發帶電粒子，與地球上空空氣分子碰撞產生的發光現象，只要發生大規模的「閃焰」，像北海道這種低緯度地區也有可能出現極光，稱為「低緯度極光」。