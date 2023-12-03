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國際
2023-12-03 18:55:08

北海道出現低緯度極光 夜空染成淡紅 絕美畫面震撼網民(有片)

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攝影師KAGAYA在美幌町拍到淡紅極光。(互聯網)

攝影師KAGAYA在美幌町拍到淡紅極光。(互聯網)

日本北海道北部地區名寄市上周五(1)夜空出現淡紅色的「低緯度極光」，當地天文台及網友記錄下這難得一見的美景。研判可能受到太陽大規模「閃焰」影響而於北海道出現極光。

日本放送協會(NHK)報道，極光是太陽表面發生爆炸現象的「閃焰」所噴發帶電粒子，與地球上空空氣分子碰撞產生的發光現象，只要發生大規模的「閃焰」，像北海道這種低緯度地區也有可能出現極光，稱為「低緯度極光」。

北海道淡紅極光美景。(互聯網) 北海道淡紅極光美景。(互聯網) 北海道淡紅極光美景。(互聯網) 北海道淡紅極光美景。(互聯網) 北海道淡紅極光美景。(互聯網) 北海道淡紅極光美景。(互聯網) 北海道淡紅極光美景。(互聯網) 北海道淡紅極光美景。(互聯網) 地方天文台分享北海道淡紅極光資訊。(互聯網)

名寄市立天文台從1129日發生太陽「閃焰」以來便持續觀測，至121日晚上10時左右，確認北方天空出現淡紅色的極光。天文台表示，南北極圈出現的極光多為藍色和綠色，「低緯度極光」的特色是看似淡紅色。這是繼2015年後，時隔8年再度在名寄市觀測到極光。因太陽活動將活躍到2025年，未來仍有可能在北海道觀測到極光。

日本網友紛紛分享在北海道各地看到淡紅色極光的畫面。從星空攝影師KAGAYA在美幌町拍到的照片可見，當地夜空被極光染成淡紅色的美景。

位於北海道東部的陸別町也在今年2月、4月及113度觀測到「低緯度極光」。

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