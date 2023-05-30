北海道出現龍捲風　帶廣機場一度暫停升降

日本北海道南部的帶廣機場，在今午（30日）出現龍捲風，令到機場需要暫停飛機升降直到安全才重新開放。而當地氣象部門指，北海道的大氣不穩，當地今日稍後時間仍有機會發生雷暴以及龍捲風。
今日下午在社交網絡上出現多條北海道的龍捲風影片，其中有影片一束雲團由雲層延伸至地面，亦有影片見到地上捲起的沙塵，同時亦有相片從帶廣機場拍到龍捲風就在機場周邊出現。
友人から送られてきた— mickey (@yoichi_hokuyo) May 30, 2023
帯広の竜巻動画#竜巻 pic.twitter.com/OOewFAJlc5
當地媒體表示，影片大約在今午的3時10分在當地拍到，而帶廣市的氣象部門在約3時38分宣佈當地突然出現龍捲風，北海道十勝地區一帶立即發出龍捲風警報。帶廣機場在警報下立即停止升降，當中一班前往東京羽田機場的的航班暫停起飛，在確認安全後，飛機在4時15分起飛。
帶廣市的氣象部門公布，在北海道上空出現強大的寒冷氣流，造成當地大氣不穩定，並且出現積雨雲。當地已經發出雷暴警告，並表示在今日晚上稍後時間，可能會出現雷暴以及龍捲風。
帯広市空港周辺で竜巻発生！ pic.twitter.com/bd4tBloUse— コウ (@ratwee55) May 30, 2023