熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-05-30 16:50:51

北海道出現龍捲風　帶廣機場一度暫停升降

分享：
北海道帶廣機場周邊出現龍捲風。(Twitter圖片)

北海道帶廣機場周邊出現龍捲風。(Twitter圖片)

日本北海道南部的帶廣機場，在今午（30日）出現龍捲風，令到機場需要暫停飛機升降直到安全才重新開放。而當地氣象部門指，北海道的大氣不穩，當地今日稍後時間仍有機會發生雷暴以及龍捲風。

今日下午在社交網絡上出現多條北海道的龍捲風影片，其中有影片一束雲團由雲層延伸至地面，亦有影片見到地上捲起的沙塵，同時亦有相片從帶廣機場拍到龍捲風就在機場周邊出現。

北海道帶廣市出現龍捲風。(Twitter圖片) 北海道帶廣機場出現龍捲風。(Twitter圖片)

當地媒體表示，影片大約在今午的3時10分在當地拍到，而帶廣市的氣象部門在約3時38分宣佈當地突然出現龍捲風，北海道十勝地區一帶立即發出龍捲風警報。帶廣機場在警報下立即停止升降，當中一班前往東京羽田機場的的航班暫停起飛，在確認安全後，飛機在4時15分起飛。

帶廣市的氣象部門公布，在北海道上空出現強大的寒冷氣流，造成當地大氣不穩定，並且出現積雨雲。當地已經發出雷暴警告，並表示在今日晚上稍後時間，可能會出現雷暴以及龍捲風。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受