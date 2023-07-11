北海道勘探地熱井突狂噴蒸氣 水質砷濃度超標2100倍 居民因硫化氫中毒入院(有片)

日本一家開發公司在北海道對地熱發電進行勘探，勘探井近日卻突然噴出大量蒸氣，令居民擔憂。公司檢驗區內水質，發現砷濃度是標準值的2,100倍，專家直言「完全是毒」，一旦接觸到，可能造成皮膚潰爛。報道指，有居民已因硫化氫中毒入院。

日本放送協會(NHK)報道，三井石油開發公司在北海道蘭越町一處山頭為調查可供地熱發電資源量進行勘探，勘探井在6月29日突然冒出大量蒸氣，周邊地區驗出非常高濃度的砷，為當地居民帶來重大影響。

北海道｜噴發蒸氣超過10日仍未受控

日本電視台報道，勘探現場自從噴發白色蒸氣後，至今已超過10天，情況仍未完全受控。三井石油開發已向當地居民提出，目標是最快8月下旬能減少蒸氣噴出。