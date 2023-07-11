北海道勘探地熱井突狂噴蒸氣 水質砷濃度超標2100倍 居民因硫化氫中毒入院(有片)

日本一家開發公司在北海道對地熱發電進行勘探，勘探井近日卻突然噴出大量蒸氣，令居民擔憂。公司檢驗區內水質，發現砷濃度是標準值的2,100倍，專家直言「完全是毒」，一旦接觸到，可能造成皮膚潰爛。報道指，有居民已因硫化氫中毒入院。
日本放送協會(NHK)報道，三井石油開發公司在北海道蘭越町一處山頭為調查可供地熱發電資源量進行勘探，勘探井在6月29日突然冒出大量蒸氣，周邊地區驗出非常高濃度的砷，為當地居民帶來重大影響。
北海道｜噴發蒸氣超過10日仍未受控
日本電視台報道，勘探現場自從噴發白色蒸氣後，至今已超過10天，情況仍未完全受控。三井石油開發已向當地居民提出，目標是最快8月下旬能減少蒸氣噴出。
北海道｜砷濃度持續上升
三井石油開發本月10日再召開大會，向居民說明最新情況。公司表示，調查勘探地區內的水質時，驗出對人體有害的砷，且在本月6日砷濃度高達飲用水標準的1,590倍，到本月9日更驗出超標2,100倍，砷濃度持續上升。
北海道｜居民硫化氫中毒
現場周邊也驗出硫化氫，有當地居民表示出現頭痛、想嘔吐等症狀，有人更被診斷出硫化氫中毒，需住院。三井石油開發表示，至今已得知有4人身體不適。
北海道｜砷屬劇毒 專家憂慮
日本砷研究會副會長鱷淵英機指出，水裡驗出標準值2,100倍的砷，「這種濃度完全就是毒，一旦接觸皮膚，可能造成潰爛。離現場非常近的地區，請注意不要被含有水蒸氣的水滴濺到」。
三井石油開發則表示，在農業用水等用途的取水口檢測到的砷濃度較低，他們考慮賠償予受影響農民及身體不適的居民。