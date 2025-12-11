北海道客機飛行途中引擎突停運 迫降函館機場 乘客：當下心裡很緊張

日航子公司北海道航空系統(HAC)周四一架從札幌丘珠機場起飛、前往秋田的雙引螺旋槳國內線客機，疑因低溫降雪導致引擎結冰，右側引擎在起飛後不久突然停止運作。機長立即決定緊急降落函館機場，機上23名乘客及3名機組人員均安全。
北海道電視台、北海道放送、日本放送協會(NHK)等報道，涉事ATR42型螺旋槳客機原定上午10時30分從札幌丘珠機場起飛，但因降雪延誤約2小時，至中午12時30分左右才起飛。但客機進入雲層後出現異常，右側引擎因故障停止運轉。
HAC其後表示，估計客機當時極可能因「過冷卻水滴」附著，引發稱為「著冰(icing)」的結冰現象，導致引擎或相關系統受影響而停止運作。
現場畫面顯示，客機飛近函館機場時，右側螺旋槳完全停止，機身在單側引擎運作狀態下緩慢下降。報道指，客機原本考慮折返丘珠機場，但因當地天氣惡劣，最終改為緊急降落在能見度較佳的函館機場，於下午1時30分順利著陸。
一名男乘客憶述，客機飛行途中，機長突然宣布「右側引擎已停止」，那刻機艙內氣氛緊張。另一名乘客說，起飛後不久，他就注意到引擎突然無聲，機身開始輕微晃動，「各人雖然都保持冷靜，但心裡真的很緊張，不知道會發生甚麼事」。
HAC表示，將對涉事客機進行全面檢查，以釐清引擎停止運作的原因。