北海道客機飛行途中引擎突停運 迫降函館機場 乘客：當下心裡很緊張

日航子公司北海道航空系統(HAC)周四一架從札幌丘珠機場起飛、前往秋田的雙引螺旋槳國內線客機，疑因低溫降雪導致引擎結冰，右側引擎在起飛後不久突然停止運作。機長立即決定緊急降落函館機場，機上23名乘客及3名機組人員均安全。

北海道電視台、北海道放送、日本放送協會(NHK)等報道，涉事ATR42型螺旋槳客機原定上午10時30分從札幌丘珠機場起飛，但因降雪延誤約2小時，至中午12時30分左右才起飛。但客機進入雲層後出現異常，右側引擎因故障停止運轉。