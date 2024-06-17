北海道少女被童黨推落橋死亡　事發前曾向便利店求救不獲理會

日本北海道上星期揭發的高中女生被人推落橋致死的案件，警方指在事發前17歲的死者曾向一間便利店的店員求助，不過21歲的女疑兇指少女「有問題」而令店員未有提供幫助，最終造成事件。
17歲的日本女高中生村山月，在今年4月的時候因為在社交媒體未經許可，而貼上有21歲女子內田梨瑚的照片，引起了內田的不滿。並在4月18日被相約會面。村山之後被內田以及另外3名內田的同黨，由村山居住的留萌市帶到旭川市，期間4人將村山禁錮在車內，並對她作猥褻行為。調查警員指，涉案4人在當晚的11時半相約村山在留萌市的車站會面，之後將她禁錮在車內至少4個小時，其後在4月19日將村山從旭川市郊一條偏僻的橋將她推下10米下的石狩川。
事前曾到另一疑兇工作場所滋事
根據之前的報道，內田最初在留萌市首次與村山見面時，曾勒索村山支付10萬日圓以解決事件，她們並試圖透過電子交易系統將10萬日圓傳送給自己，但因為不成功而將村山帶上車內帶走。調查的警員透露，在4人把村山帶去事發大橋前，他們曾停在一間便利店，而村山試圖逃走，並向店員求助。不過內田之後向店員指：「她有問題的，不用理會她。」而把村山找回，店員也不以為然。
日本媒體又報道，內田一行人在事件之前，也因為另一名的疑兇，19歲不被公開姓名的少女A被解僱，而內田帶同一行人到少女A的工作地點鬧事，並要求公司道歉，甚至向職員威嚇稱「等你下班再談」，事件更需要警察介入。據有關公司職員指，少女A被解僱的原因是工作態度散漫，經常遲到甚至曠工。根據北海道的媒體指，內田把少女A稱作「小弟」，並指事件是她叫少女幫忙。