北海道少女被童黨推落橋死亡　事發前曾向便利店求救不獲理會

日本北海道上星期揭發的高中女生被人推落橋致死的案件，警方指在事發前17歲的死者曾向一間便利店的店員求助，不過21歲的女疑兇指少女「有問題」而令店員未有提供幫助，最終造成事件。

17歲的日本女高中生村山月，在今年4月的時候因為在社交媒體未經許可，而貼上有21歲女子內田梨瑚的照片，引起了內田的不滿。並在4月18日被相約會面。村山之後被內田以及另外3名內田的同黨，由村山居住的留萌市帶到旭川市，期間4人將村山禁錮在車內，並對她作猥褻行為。調查警員指，涉案4人在當晚的11時半相約村山在留萌市的車站會面，之後將她禁錮在車內至少4個小時，其後在4月19日將村山從旭川市郊一條偏僻的橋將她推下10米下的石狩川。