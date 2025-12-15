北海道持續受暴風雪侵襲 逾1.9萬戶停電 再有數十航班取消 JR停駛 高速公路關閉

日本北海道持續受到暴風雪侵襲，新千歲機場，日航及全日空於周一(15日)合共再有29個航班取消，JR北海道共77班列車停駛。暴風雪亦導致北海道東北部及東部廣泛地區，逾1萬9,400戶停電。 日本放送協會(NHK)報道，全日空及日本航空表示，29個取消的航班，包括全日空往來新千歲機場與東京羽田機場等地的17班機，以及日航往來女滿別機場與羽田機場等地共12班機。兩家航空公司呼籲旅客到官網確認最新情況。 營運北海道7座機場的北海道機場公司表示，周日(14日)新千歲機場共有160班機取消。

鐵路方面，JR北海道公司表示，受到暴風雪，已經決定停駛今天共77班列車：包括以札幌為中心，連接網走、釧路、帶廣的14班特級列車，加上快速和普通列車共63班車停駛。 JR北海道公司估計，接下來可能有更多列車因天氣惡劣停駛，提醒旅客到官網確認最新資訊。

陸路交通方面，東日本高速公路公司表示，周一上午8時，受到惡劣天氣影響，封閉路段包括道央自動車道的登別室蘭交流道與新千歲交流道之間、道東自動車道的占冠交流道與本別交流道之間，以及本別系統交流道與足寄交流道路段。

北海道電力網公司表示，截至周一上午9時30分，暴風雪吹襲下，北海道東北部鄂霍次克地區及東部釧路地區，共1萬9,400多戶停電。受限於惡劣天氣，公司無法開始修復工作，未能確定部分地區復電時間。 札幌氣象台表示，受到迅速增強的低氣壓影響，釧路、根室以及鄂霍次克地區風勢增強。預測北海道周一將出現帶著強風的暴風雪，惡劣天氣對交通的影響，料持續到傍晚。