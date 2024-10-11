北海道料今年再爆雪蟲之災 專家：隨手打死或引發過敏

去年10月北海道札幌出現「雪蟲」大爆發的景象，今年恐怕重演。醫生呼籲，不能動手拍打雪蟲，不然產生的液體將讓黏膜或傷口產生過敏反應；飛進眼睛也不能揉，要用水清洗。

據悉，日本的雪蟲通常在每年的初雪前出現，也因此被稱為「冬季使者」，但實際情況恐怕沒這麼浪漫，還讓當地居民非常困擾。

氣溫高助雪蟲繁殖

據《NNN》及《FNN》等日媒綜合報道，今年「雪蟲大爆發」惡夢恐怕重演，北海道大學名譽教授秋元信一表示：「受到氣溫高的影響，給雪蟲提供非常好的繁殖條件，想必這期間產了非常多的蟲卵，今年勢必也會出現大量的雪蟲。」

北圓山耳鼻喉科診所院長白崎英明提醒：「若把雪蟲打死，產生的液體若接觸到傷口或身體黏膜，將有可能產生過敏反應。」據研究，每10人就會有3人因此發生過敏。

2023年雪蟲肆虐景象（圖輯）