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國際
2024-10-11 10:15:33

北海道料今年再爆雪蟲之災　專家：隨手打死或引發過敏

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北海道料今年再爆雪蟲之災　專家：隨手打死或引發過敏

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去年10月北海道札幌出現「雪蟲」大爆發的景象，今年恐怕重演。醫生呼籲，不能動手拍打雪蟲，不然產生的液體將讓黏膜或傷口產生過敏反應；飛進眼睛也不能揉，要用水清洗。

據悉，日本的雪蟲通常在每年的初雪前出現，也因此被稱為「冬季使者」，但實際情況恐怕沒這麼浪漫，還讓當地居民非常困擾。

氣溫高助雪蟲繁殖

據《NNN》及《FNN》等日媒綜合報道，今年「雪蟲大爆發」惡夢恐怕重演，北海道大學名譽教授秋元信一表示：「受到氣溫高的影響，給雪蟲提供非常好的繁殖條件，想必這期間產了非常多的蟲卵，今年勢必也會出現大量的雪蟲。」

北圓山耳鼻喉科診所院長白崎英明提醒：「若把雪蟲打死，產生的液體若接觸到傷口或身體黏膜，將有可能產生過敏反應。」據研究，每10人就會有3人因此發生過敏。

2023年雪蟲肆虐景象（圖輯）

地上一堆堆雪蟲屍體。(互聯網) 雪蟲附在紗窗。(互聯網) 記者身上沾了雪蟲。(互聯網) 記者身上沾了雪蟲。(互聯網) 記者拍走身上的雪蟲。(互聯網) 雪蟲大軍飛舞。(互聯網) 巴士車窗積了雪蟲屍體。(互聯網) 巴士車窗積了雪蟲屍體。(互聯網) 居民用吸塵機清理雪蟲屍體。(互聯網) 雪蟲漫天飛舞。(互聯網) 大量雪蟲撲身，居民外出時撐傘，用衣服包裹身體。(互聯網)

「油放久了變質的異臭」

醫生警告若雪蟲飛入眼睛，千萬不能揉，切記只能用水把牠沖出來。若跑到眼瞼深處，要趕快到眼科求診。

類似的恐怖經驗，北海道民眾還記憶猶新。因為在2023年10月，札幌等地雪蟲大爆發，數量是往年的10倍，多到像雪花一般，就連眼睛都快睜不開。若一掌打死，恐在衣服上留下茶色污漬，還會帶來惡臭。

有民眾受訪時表示：「雪蟲真的非常臭，去年在札幌大通公園6丁目附近就臭到不行。」雪蟲散發獨特的臭味，彷彿「油放久了變質的異臭」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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