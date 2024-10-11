北海道料今年再爆雪蟲之災　專家：隨手打死或引發過敏

去年10月北海道札幌出現「雪蟲」大爆發的景象，今年恐怕重演。醫生呼籲，不能動手拍打雪蟲，不然產生的液體將讓黏膜或傷口產生過敏反應；飛進眼睛也不能揉，要用水清洗。
據悉，日本的雪蟲通常在每年的初雪前出現，也因此被稱為「冬季使者」，但實際情況恐怕沒這麼浪漫，還讓當地居民非常困擾。
氣溫高助雪蟲繁殖
據《NNN》及《FNN》等日媒綜合報道，今年「雪蟲大爆發」惡夢恐怕重演，北海道大學名譽教授秋元信一表示：「受到氣溫高的影響，給雪蟲提供非常好的繁殖條件，想必這期間產了非常多的蟲卵，今年勢必也會出現大量的雪蟲。」
北圓山耳鼻喉科診所院長白崎英明提醒：「若把雪蟲打死，產生的液體若接觸到傷口或身體黏膜，將有可能產生過敏反應。」據研究，每10人就會有3人因此發生過敏。
2023年雪蟲肆虐景象（圖輯）
「油放久了變質的異臭」
醫生警告若雪蟲飛入眼睛，千萬不能揉，切記只能用水把牠沖出來。若跑到眼瞼深處，要趕快到眼科求診。
類似的恐怖經驗，北海道民眾還記憶猶新。因為在2023年10月，札幌等地雪蟲大爆發，數量是往年的10倍，多到像雪花一般，就連眼睛都快睜不開。若一掌打死，恐在衣服上留下茶色污漬，還會帶來惡臭。
有民眾受訪時表示：「雪蟲真的非常臭，去年在札幌大通公園6丁目附近就臭到不行。」雪蟲散發獨特的臭味，彷彿「油放久了變質的異臭」。
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