北海道新千歲機場剪刀遺失打亂4萬旅客行程 日媒：剪刀下落揭盅

日本北海道新千歲機場禁區一間商店上周六(17日)遺失一把剪刀，因擔心剪刀可能被帶上飛機，機場當局對旅客重新安檢，導致237個航班延誤或取消，惟當日完成安檢，仍未能尋回剪刀。

4萬人行程受阻 30人留宿機場

北海道傳媒報道，當天36個航班取消、201個航班延誤，估計逾4萬名旅客受影響，約30人被迫留宿機場一晚。日本放送協會(NHK)報道，當日新千歲機場國內線客運大樓禁區一間商店遺失一把剪刀，因涉及飛行安全，當局決定暫停安檢約2小時，並安排已完成安檢正在候機的旅客重新檢查。因時值盂蘭盆節連假尾聲，導致機場一度陷入大混亂。