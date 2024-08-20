北海道新千歲機場剪刀遺失打亂4萬旅客行程 日媒：剪刀下落揭盅

日本北海道新千歲機場禁區一間商店上周六(17日)遺失一把剪刀，因擔心剪刀可能被帶上飛機，機場當局對旅客重新安檢，導致237個航班延誤或取消，惟當日完成安檢，仍未能尋回剪刀。
4萬人行程受阻 30人留宿機場
北海道傳媒報道，當天36個航班取消、201個航班延誤，估計逾4萬名旅客受影響，約30人被迫留宿機場一晚。日本放送協會(NHK)報道，當日新千歲機場國內線客運大樓禁區一間商店遺失一把剪刀，因涉及飛行安全，當局決定暫停安檢約2小時，並安排已完成安檢正在候機的旅客重新檢查。因時值盂蘭盆節連假尾聲，導致機場一度陷入大混亂。
剪刀下落？
可是，重新檢查旅客後，仍未能找到剪刀。北海道機場公司本周一(19日)再度前往該商店調查，獲店員告知前一天已找到該把剪刀。為何沒第一時間公布？店方表示，主要是花了一些時間確認尋獲與遺失的是否為同一把剪刀。而店員每次要使用剪刀時，都會從上鎖的保管櫃中取出，店方會繼續調查遺失的過程。
國土交通省要求查明航班混亂原因
這次航班大混亂，國土交通省要求北海道機場公司查明原因並防止再度發生。北海道機場公司表示，事件起因是店家保管及管理工作不夠完善，「我們再度認知到這也是關乎劫機和恐襲的事件，將再一次徹底強化管理意識」。