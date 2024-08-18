北海道新千歲機場禁區商店遺失剪刀 致逾200航班取消或延誤 旅客滯留機場過夜

日本北海道新千歲機場周六(17日)禁區的商店遺失一把剪刀，機場方面必須重新進行安檢，導致225個航班延誤或取消，有旅客因無交通工具被迫留宿機場一晚。

機場向旅客派發睡袋地墊

《讀賣新聞》報道，北海道新千歲機場的航班混亂持續到周日(18日)凌晨，機場方面特別開放客運大樓4樓空間供滯留的旅客使用，並向有需要的旅客派發睡袋及地墊，有旅客盡顯疲態，在4樓地上鋪墊子席地而睡。

旅客被迫留宿機場等頭班車

航班大混亂源於機場禁區內一間商店周六遺失一把剪刀，所有旅客必須重新接受安檢。一名從岡山市返回札幌工作的59歲男子表示，班機原定周六晚9時抵達新千歲機場，結果延誤到周日凌晨零時，因為沒有交通工具，只能睡在機場，等候頭班列車。