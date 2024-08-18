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國際
2024-08-18 15:48:42

北海道新千歲機場禁區商店遺失剪刀 致逾200航班取消或延誤 旅客滯留機場過夜

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北海道媒體報道，新千歲機場周六(17日)禁區有商店遺失一把剪刀，導致航班大混亂，大批旅客一度滯留。(互聯網)

北海道媒體報道，新千歲機場周六(17日)禁區有商店遺失一把剪刀，導致航班大混亂，大批旅客一度滯留。(互聯網)

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日本北海道新千歲機場周六(17)禁區的商店遺失一把剪刀，機場方面必須重新進行安檢，導致225個航班延誤或取消，有旅客因無交通工具被迫留宿機場一晚。

機場向旅客派發睡袋地墊

《讀賣新聞》報道，北海道新千歲機場的航班混亂持續到周日(18)凌晨，機場方面特別開放客運大樓4樓空間供滯留的旅客使用，並向有需要的旅客派發睡袋及地墊，有旅客盡顯疲態，在4樓地上鋪墊子席地而睡。

旅客被迫留宿機場等頭班車

航班大混亂源於機場禁區內一間商店周六遺失一把剪刀，所有旅客必須重新接受安檢。一名從岡山市返回札幌工作的59歲男子表示，班機原定周六晚9時抵達新千歲機場，結果延誤到周日凌晨零時，因為沒有交通工具，只能睡在機場，等候頭班列車。

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日媒報道，新千歲機場周六(17日)禁區有商店遺失一把剪刀，導致航班大混亂，大批旅客一度滯留。(互聯網) 北海道新千歲機場客運大樓。(互聯網) 北海道新千歲機場。(互聯網) 北海道新千歲機場入境大堂。(互聯網)

剪刀下落？

周六剛好是日本盂蘭盆節假期結束的人流高峰期，事件導致225個航班延誤或取消，混亂持續至周日凌晨。

北海道機場公司表示，店員周六上午9時半左右發現剪刀遺失，考慮到可能被攜入機艙內，機場公司與國土交通省商議後，決定從1020分左右起暫停安全檢查，並安排已完成安檢進入候機室的旅客回到檢查場所重新安檢。

對旅客重新安檢後仍未能找到剪刀，但因確認安全無虞，至中午1220分左右重啟安全檢查，其中飛往東京羽田機場的航機因此延誤約2小時30分。

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