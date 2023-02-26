北海道晚上發生6級地震 氣象廳籲留意雪崩落石等情況(有片)

日本北海道周六(25日)晚發生6級地震，多處地區出現強烈搖晃。氣象廳表示，未來一周仍可能發生跟這次搖晃程度差不多的地震，呼籲民眾留意雪崩等情況。

《朝日新聞》報道，氣象廳表示，這次地震震源位於釧路外海、深度約63公里，無海嘯威脅。最大震度5弱出現在根室市及標津町；釧路市及北見市等地分別震度4級至3級。

氣象廳表示，地震可能發生在太平洋板塊內部，除了北海道，在東北及關東等廣泛地區，震度為4級至1級，並稱「未來一周有可能發生震度5弱地震」，這次地震搖晃強烈的地區，未來數日應特別留意落石、山崩、積雪掉落及雪崩等情況。