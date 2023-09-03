北海道札幌出現大量巨蛾群聚　前所未見「異象」嚇怕民眾（有片）

記者彭巧蓁／綜合報道

近日北海道札幌市內陸續出現大量巨型飛蛾，數十隻身形可比蝴蝶一樣大的飛蛾在空中飛舞，讓民眾看了心裏直發毛。

札幌近郊也有大量天蠶蛾

根據北海道新聞報道，在札幌市西區市營地鐵琴似站，從8月20日左右開始，在車站內及出入口處就出現了許多「雙黑目天蠶蛾」。當地的研究機構林業試驗站表示，其實去年在空知縣和旭川市就曾經發生過大量雙黑目天蠶蛾出現的狀況，但不知為何今年會發生在札幌。

報道指出，這些飛蛾大約有100隻左右，圍繞燈光飛來飛去，也會棲息在牆壁和地板上。事實上不只在地鐵站，有民眾也拍到在札幌近郊也有大量天蠶蛾，整個路面滿滿都是，相當驚人。甚至民宅和公司也都有目擊情報，幾乎整個札幌市到處都看到得。