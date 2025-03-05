北海道札幌現大量棄置行李箱 經深圳和香港入境日本｜日本旅遊

到日本旅遊或會在當地買行李箱(旅行喼)，但大家不要亂棄置出發時帶來的舊行李箱，否則會犯眾憎。北海道札幌創成川公園的雪地上最近出現大量棄置行李箱，從何處以來成為謎題，日本網民揣測是遊客所為，並批評他們不應亂拋棄行李箱。有報道則指，行李箱上的航空公司標貼可見是從香港和深圳機場入境日本。
札幌棄置行李箱｜標貼有「HKG」和「SZX」機場代碼
札幌市綠色管理負責人稱，總共有13個行李箱，不知它們從何以來。報道指，其他地方也有類似情況，在一間民宿的垃圾箱旁可見到一個棄置的行李箱，上面的航空公司標貼印有香港機場代碼「HKG」，民宿經營者稱過去也有人亂棄置行李箱。而公園雪地發現的行李箱則是「SZX」，屬深圳機場代碼。受訪的專家認為，或涉及外國遊客，因日圓匯率下跌，在日本買行李箱較平，所以遊客買了新的後便棄置。
札幌棄置行李箱｜日本網民：不希望他們來日本
行李箱堆放雪地的照片先在網上流傳，有人在社交網「X」貼文抱怨：「我不知道是中國人、韓國人還是台灣人…但那些連最基本的規則都守不住的外國人，真的不希望他們來日本…」據悉，在日本胡亂棄置行李箱可被罰款1,000萬日圓(約52萬港元)或監禁5年。有報道指，如關西機場設有專櫃免費回收，而東京成田機場第1航廈B1樓的「Riat!」維修店，也放有「回收」告示牌，費用1,000日圓(約52港元)。也有網民表示，可透過入住酒店或買行李箱的商店協助棄置，但須收費。