北海道札幌現大量棄置行李箱 經深圳和香港入境日本｜日本旅遊

到日本旅遊或會在當地買行李箱(旅行喼)，但大家不要亂棄置出發時帶來的舊行李箱，否則會犯眾憎。北海道札幌創成川公園的雪地上最近出現大量棄置行李箱，從何處以來成為謎題，日本網民揣測是遊客所為，並批評他們不應亂拋棄行李箱。有報道則指，行李箱上的航空公司標貼可見是從香港和深圳機場入境日本。

札幌棄置行李箱｜標貼有「HKG」和「SZX」機場代碼

札幌市綠色管理負責人稱，總共有13個行李箱，不知它們從何以來。報道指，其他地方也有類似情況，在一間民宿的垃圾箱旁可見到一個棄置的行李箱，上面的航空公司標貼印有香港機場代碼「HKG」，民宿經營者稱過去也有人亂棄置行李箱。而公園雪地發現的行李箱則是「SZX」，屬深圳機場代碼。受訪的專家認為，或涉及外國遊客，因日圓匯率下跌，在日本買行李箱較平，所以遊客買了新的後便棄置。

