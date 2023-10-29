北海道札幌遭雪蟲大軍全方位入侵 居民苦不堪言 料持續至下月上旬(多圖)

在北海道，「雪蟲」出現，是冬季來臨的徵象，但今年札幌市雪蟲的數量較往年多，讓居民不勝其擾。專家指這可能與夏秋兩季高溫有關，估計雪蟲大量飛舞或會持續至11月上旬。

北海道電視台(HTB)記者在札幌市南區住宅區直擊雪蟲「入侵」的情況：「只要站在戶外就能感受到雪蟲落在臉上，外出僅5分鐘，全身都沾滿雪蟲……雪蟲真的很多。我現在穿著白色衣服，即使是最輕微的移動，雪蟲也會沾在我身上。」

居民叫苦連天

居民受訪指，「數量比往年多」，有人抱怨「是公害」。畫面可見，地面、屋頂上有一堆堆雪蟲屍體，紗窗上附著大量雪蟲。

入夜後，往來車輛的車頭燈照射下可看見大量雪蟲飛舞。每日新聞指，可見札幌市居民這幾天在街上不斷用手拍落附著在臉部及衣服上的大量雪蟲，有人用手帕遮住口部，有人用衣服包裹身體並向前撐傘，遮擋四周紛飛的雪蟲。巴士車廂內窗邊積了大量雪蟲屍體，負責人受訪指，可能乘客把雪蟲帶進車廂，「有點太多了。我們從來沒見過這麼多，今年很不正常」。