北海道棕熊出掌推倒300公斤重捕熊鐵籠 或已學懂破壞陷阱｜日本熊害(有片)

日本近期熊患嚴重，北海道苫前町一隻巨大棕熊被拍到一掌推翻300公斤重的捕熊鐵籠陷阱，畫面令人驚訝。
北海道文化放送等媒體報道，事發於本月12日凌晨1時左右，苫前町小川地區設置的戶外監控鏡頭捕捉到這驚人一幕，可見一隻估計重達400公斤的棕熊在雪夜中走近巨型捕熊籠，接著便用前掌推動鐵籠，兩下推不倒，跳起再推兩三下，將以木樁固定、重達300公斤的鐵籠推倒地上。
當地獵友會指，本月初以來，苫前町小川地區一帶已多次發現熊腳印，因此在捕熊籠內放置鹿肉、骨頭和內臟作餌，希望可捕獲野熊。從戶外監控畫面分析，這隻棕熊的體重可能是一般公熊的兩倍，且力量驚人。
疑同一棕熊在苫前町遊蕩
令居民擔心的是，今年9月在苫前町其他地區曾有人目睹類似的巨大棕熊，推測可能是同一隻，可能已學會識別並破壞人類設置的陷阱。苫前町公所、警方及獵友會正加強警戒，並呼籲居民提高警覺。
秋田縣再有居民疑遭熊襲死亡
另外，秋田縣再有居民遭熊襲喪生。縣內鹿角市花輪地區一名男子周日(16日)下午發現一名老婦倒臥農田間，警方及消防等接報到場，證實老婦已死亡。初步檢查發現，老婦頭、臉、手指有多處被動物撕咬、拖行造成的傷口，研判老婦遭熊襲擊致死。若確認其死亡與熊有關，日本今年遭熊襲喪生便增至14人，單是秋田縣已有5人死亡，是熊害重災區。
岩手縣兩熊現身住宅區吃杮
周一(17日)清晨6時許，岩手縣岩泉町發現一隻成年熊與一隻幼熊在住宅區活動，待在樹上啃食柿子。由於附近有小學和住宅，警方保持在現場高度戒備。