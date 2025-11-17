北海道棕熊出掌推倒300公斤重捕熊鐵籠 或已學懂破壞陷阱｜日本熊害(有片)

日本近期熊患嚴重，北海道苫前町一隻巨大棕熊被拍到一掌推翻300公斤重的捕熊鐵籠陷阱，畫面令人驚訝。

北海道文化放送等媒體報道，事發於本月12日凌晨1時左右，苫前町小川地區設置的戶外監控鏡頭捕捉到這驚人一幕，可見一隻估計重達400公斤的棕熊在雪夜中走近巨型捕熊籠，接著便用前掌推動鐵籠，兩下推不倒，跳起再推兩三下，將以木樁固定、重達300公斤的鐵籠推倒地上。

當地獵友會指，本月初以來，苫前町小川地區一帶已多次發現熊腳印，因此在捕熊籠內放置鹿肉、骨頭和內臟作餌，希望可捕獲野熊。從戶外監控畫面分析，這隻棕熊的體重可能是一般公熊的兩倍，且力量驚人。