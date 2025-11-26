北海道母熊暴衝護B　駕駛者嚇壞急倒車(有片)

日本熊持續出沒，與人衝突事件不斷發生。北海道歌志內市周日23日深夜發生一宗驚險事件，。一名女子開車載著18歲女兒返家途中，竟在路上遇上「一大兩小」3隻棕熊。母熊疑為護幼突然朝車輛全速衝來，車內尖叫聲四起，雙方一度對峙，驚悚瞬間全被拍下。
綜合報道，網上影片顯示，當時車燈照射前方時，只見一隻體型逼近2米長的大棕熊現身，下一秒便直線狂奔向車子，嘴巴大張、前肢猛力拍地，動作宛如蓄勢攻擊，牠的後方還有2隻約1米高的小熊緊跟。車內傳來慌亂呼喊：「好可怕！牠要衝過來了！」18歲的女兒驚叫連連也緊張地問：「要不要打給警察？」
女事主：發現牠牙齒那麼大 真的很可怕
女事主憶述：「我們靠近前都沒發現牠們，直到母熊突然衝過來，似乎想嚇人。原本覺得熊很可愛，但親眼見到牠們時發現牠牙齒那麼大，真的很可怕。」事主說，自己住在當地46年從未如此近距離遇到熊，當下實在被嚇得手忙腳亂：「倒車檔打不進去，一下打到空檔、一下又打錯檔」。她猶有餘悸說，如果沒成功倒車，真的可能會被攻擊。所幸駕駛最終成功拉開與熊距離，母熊見車輛後退，也返回幼熊身邊，隨後與兩小熊轉身消失在黑暗山林中。
23日夜、北海道・歌志内市で撮影された動画。 真っ暗な夜道を走っていた車の目の前に突然、現れた巨大なヒグマでした。 体長2メートルほどのクマが威嚇するように車めがけて突進してきたのです。— あきら (@whiskeyathome) November 24, 2025
