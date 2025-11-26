北海道母熊暴衝護B　駕駛者嚇壞急倒車(有片)

綜合報道，網上影片顯示，當時車燈照射前方時，只見一隻體型逼近2米長的大棕熊現身，下一秒便直線狂奔向車子，嘴巴大張、前肢猛力拍地，動作宛如蓄勢攻擊，牠的後方還有2隻約1米高的小熊緊跟。車內傳來慌亂呼喊：「好可怕！牠要衝過來了！」18歲的女兒驚叫連連也緊張地問：「要不要打給警察？」

女事主：發現牠牙齒那麼大 真的很可怕

女事主憶述：「我們靠近前都沒發現牠們，直到母熊突然衝過來，似乎想嚇人。原本覺得熊很可愛，但親眼見到牠們時發現牠牙齒那麼大，真的很可怕。」事主說，自己住在當地46年從未如此近距離遇到熊，當下實在被嚇得手忙腳亂：「倒車檔打不進去，一下打到空檔、一下又打錯檔」。她猶有餘悸說，如果沒成功倒車，真的可能會被攻擊。所幸駕駛最終成功拉開與熊距離，母熊見車輛後退，也返回幼熊身邊，隨後與兩小熊轉身消失在黑暗山林中。