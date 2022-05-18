北海道沉船事件檢討　海上保安廳將增加救援設施

上月底在日本北海道知床半島的觀光船沉沒事件，至今仍有12名失蹤者未尋回。而日本海上保安廳表示，涉事附近的基地當時要3小時才派出直昇機到場搜救，原因是有關基地的直昇機本來有巡邏任務，需要返回基地補給再出發而延誤時間，並計劃增加附近基地的設施。

在上月底發生的沉船事故時，海上保安廳的船隻以及直昇機被指未有及時到達現場救援。其中有關釧路基地內的兩部直昇機，當時其中一部正在執行巡邏任務，而另一部則處於維修狀態，因此執行任務的直昇機需要回航並加油，之後再出發，令到直昇機花了3小時才抵達現場。海上保安廳表示，涉事的地點並非「一小時出動圈」的範圍，未來會加強在「一小時出動圈」外地區的設備，當中包括在相關的基地增加直昇機數量至3部，避免同樣的事件發生。

涉案船公司早被發現記錄不尋常

至於日本國土交通大臣齊藤鐵夫表示，國家亦就事件進行檢討，表示其實早在去年已經有檢視涉案「知床觀光船」公司，但卻仍未有阻止事故的發生。他在國會上表示，涉事船公司有關船隻的出航記錄，在風速、浪高等數字上，與其他船公司同日的數字不同，有「不自然」的狀況，國土交通省已認為有關公司的「確認不足」以及「有改善的必要」，但最後仍未能避免事故發生。

另外，早前在俄羅斯控制的國後島附近發現懷疑是死難者的物品，俄羅斯方面將透過第3國將物品交還予日本。而有關的物品已確定為一名已證實死亡的遇難者。而在今日，在知床半島北端的一名漁民指在有關的海底發現灰色的背心以及黑色的牛仔褲，被證實為一名成年男子擁有，海上保安廳將在明日在有關海域進行搜索。有關意外，至今有14人死亡及12人仍然失蹤。